Kostenloses queeres Heimkino für Berliner Bücherwürmer

Das Bibliothekenangebot AVA (Audio Visual Access) erweitert seine queere Kollektion auf der Streamingplattform des Verbunds der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB). Künftig sind dort auch mehr als 100 Filme des queeren Berliner Filmverleihs Salzgeber zu sehen.



Salzgeber ist der größte Anbieter für queeren Film im deutschsprachigen Raum, mit einem breiten Angebot an Spiel- und Dokumentarfilmen. Darüber hinaus organisiert Salzgeber die monatlich stattfindende queerfilmnacht, bei der LGBTI-Filme aus der internationalen Festival-Landschaft in über 30 Partnerkinos des Verleihs in Deutschland und Österreich gezeigt werden.

Große Auswahl

In der queeren AVA-Kollektion sind neben Klassikern wie "Nighthawks" (Ron Peck, Großbritannien, 1978) nun auch neue spannende Spiel- und Dokumentarfilme aus dem Salzgeber-Katalog zu finden. Zu den Filmen, die erhältlich sind, zählen Highlights wie "120 BPM" (Robin Campillo, Frankreich 2017), "Der Sommer von Sangailé" (Alanté Kavaïté, Litauen 2014), "Westler" (Wieland Speck, Bundesrepublik Deutschland 1985), "Beautiful Thing" (Hettie MacDonald, Großbritannien 1995) oder "Moffie" (Oliver Hermanus, Südafrika/Großbritannien 2019). Auch der West-Berliner Vor-Aids-Klassiker "Taxi zum Klo" von Frank Ripploh aus dem Jahr 1980 ist im Katalog enthalten.



Zu den sehenswerten Dokus gehört unter anderem "Hockney" (Randall Wright, Großbritannien/USA 2014). Hier wird die Geschichte des britischen Malers, Grafikers, Bühnenbildners und Fotografen David Hockney erzählt, der als einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts in die Geschichte einging.



AVA ist Teil der digitalen Angebote des VÖBB und damit kostenfrei allen Bibliotheksnutzer*innen zugänglich, die über einen gültigen Ausweis bei einer der Öffentlichen Bibliotheken Berlins verfügen. Einfach mit den Bibliotheksausweisdaten auf voebb.ava.watch einloggen und losstreamen. (pm/cw)