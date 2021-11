Europas letzte Hinrichtung für "Unzucht mit einer anderen Frau"

Von Erwin In het Panhuis

Die Lebensgeschichte von Catharina Margaretha Linck (1687-1721) ist nicht nur faszinierend, sondern sie ist – was bei nicht-schwulen Biografien der vorigen Jahrhunderte nur selten vorkommt – auch noch gut durch Briefe, Akten und sonstige Dokumente überliefert. Mit diesem Artikel möchte ich mich auch – aber nicht nur – mit der Neuausgabe von Angela Steideles Buch "In Männerkleidern. Das verwegene Leben der Catharina Margaretha Linck alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel, hingerichtet 1721" auseinandersetzen, die vor einigen Tagen anlässlich des 300. Todestages im Handel erschien.

Das Leben Catharina Margaretha Lincks



Angela Steideles Buch "In Männerkleidern" (Neuausgabe 2021)

Catharina Margaretha Linck trug schon mit 15 Jahren Männerkleidung. Sie rüstete sich sogar mit einem Horn aus, das sie sich in ihre Hose steckte, um im Stehen pinkeln zu können, wobei sie sich jedoch auch oft die Schuhe "bepißet" hat. Die gelernte Knopfmacherin trat als Mann mit dem Namen Anastasius Lagrantinus Rosenstengel auf und kämpfte ab 1705 als Soldat.



Für sexuelle Kontakte mit Frauen fertigte sich Linck/Rosenstengel aus Leder und einer Schweinsblase einen Dildo mit Hoden. Mit einem ledernen Riemen band sich die Person, über deren sexuelle und geschlechtliche Identität wir heute nur spekulieren können, den Dildo samt Hodenimitat um die Hüfte und ging damit regelmäßig zu weiblichen Prostituierten, die mit diesem Dildo zwar gespielt, ihn als solchen aber nicht erkannt haben sollen. Zumindest war dies Lincks Behauptung vor Gericht, die damit vielleicht auch nur die Sexpartnerinnen schützen wollte.



Im Jahre 1717 heiratete Linck/Rosenstengel die 19-jährige Geliebte Catharina Margaretha Mühlhahn. Vor Gericht gab Mühlhahn später zwar an, dass sie vier Jahre verheiratet waren, sie wollte aber nicht bemerkt haben, dass es sich bei Links Penis um einen Dildo handelte. Sie gab zu, einmal Oralverkehr gehabt zu haben, was selbst unter Eheleuten als "Sodomie" galt, weil es nicht der Zeugung diente.



Catharina Margaretha Linck und die Ehefrau wurden vor Gericht gestellt, und der Lederdildo wurde zum wichtigen "corpus delicti". Mühlhahn wurde zu drei Jahren Zuchthaus und Linck/Rosenstengel sogar zum Tode verurteilt. Vermutlich am 8. November 1721 wurde die queere Person auf dem Fischmarkt in Halberstadt mit einem Schwert enthauptet und der Körper danach verbrannt. Linck/Rosenstengel war der letzte Mensch, die wegen "Unzucht mit einer anderen Frau" in Europa hingerichtet wurde. Erst mit dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuchs für die Preußischen Staaten von 1851 war "Unzucht" zwischen Frauen nicht mehr strafbar (aber weiterhin solche zwischen Männern).



Die frühere Rezeption



Auf die frühe Rezeption möchte ich auch deshalb eingehen, weil die beiden wichtigsten Schriften mittlerweile auch online zugänglich sind. Schon ein Jahr vor Lincks Hinrichtung erschien die Broschüre "Umständliche und wahrhaffte Beschreibung einer Land- und Leute-Betrügerin" (1720), wobei alleine schon der Titel an der Einstellung des Autors bzw. der Autorin keinen Zweifel lässt. Dass Angela Steidele in ihrer aktuellen Neuauflage diese Broschüre im Dokumentenanhang trotzdem vollständig nachdruckt (S. 218-226), ist durchdacht, denn Steidele bietet damit nicht nur eine Transkription in einer heute leichter lesbaren Schrift, sondern auch 34 Fußnoten, mit denen sie die Aussagen in dem 300 Jahre alten Text noch einmal ordentlich zurechtrücken kann. Der hier enthaltene Kupferstich ist zwar nur eine Phantasiedarstellung, aber zumindest ein Ausdruck davon, wie sich ein Kupferstecher vor 300 Jahren Linck/Rosenstengel als Frau und Mann vorstellte. Dieser Stich wurde zur Grundlage der beiden Cover von Angela Steideles Büchern "In Männerkleidern" (erste Ausgabe 2004) und "Rosenstengel" (2015).



Auf die Strafjustizakte wurde Steidele durch den 1891 veröffentlichten Aufsatz des Arztes Franz Carl Müller "Ein weiterer Fall von conträrer Sexualempfindung" (in: "Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitätspolizei", Jg. 42, 1891, S. 279-300) aufmerksam. Insofern hat dieser immer noch spannende Aufsatz eine große Bedeutung für die spätere Rezeption gehabt.

Die Neuauflage von Angela Steideles "In Männerkleidern"



Das Buchcover von "Rosenstengel. Ein Manuskript aus dem Umfeld Ludwigs II." (2015)

An der heutigen Rezeption hat Angela Steideles Buch "In Männerkleidern. Das verwegene Leben der Catharina Margaretha Linck alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel, hingerichtet 1721" den wohl größten Anteil. Im Vergleich zur ersten Ausgabe von 2004 wurde diese Ausgabe stark erweitert. Das Leben von Lincks Ehefrau, Catharina Margaretha Mühlhahn, findet nun einen wesentlich breiteren Raum. Das Buch verfügt über einen ausführlichen Dokumentenanhang mit den Transkriptionen der genannten Broschüre, der Strafjustizakten und von Briefen. Diese Neuauflage hat mich vor allem überzeugt, weil sie ins Detail geht, ohne dabei ausschweifend zu sein, und dabei nie den Blick für die politischen und gesellschaftlichen Umstände der Zeit verliert.



Mit Bezug auf den Lederdildo, der auch in der öffentlichen Diskussion und vor Gericht eine besondere Rolle spielte, formuliert Steidele angenehm klar und unverkrampft. Es geht nicht nur um Freundschaft und Liebe, sondern auch um sexuelles Verlangen und körperliches Begehren. Das Buch hinterlässt einige offene Fragen, zum Beispiel hinsichtlich der sexuellen bzw. geschlechtlichen Identität von Linck/Rosenstengel. Das liegt aber nicht an Steidele, sondern an den Quellen. Steidele hat das Beste daraus gemacht. Sie hat den Mut zu schreiben, wenn sie etwas nicht weiß, und begründet stets, warum welche interessanten Mutmaßungen angebracht sind. Sie stellt die richtigen Fragen, um die Aufmerksamkeit auf wichtige Themen zu lenken, während sie sich gleichzeitig bewusst ist, dass ein*e Autor*in gar nicht anders kann, als die jeweils eigene Vorstellung von der Welt einer anderen Epoche überzustülpen.



Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Steidele nach der ersten Ausgabe ihrer Biografie von 2004 auch noch eine andere Form der Annäherung gefunden hat. In dem Briefroman "Rosenstengel. Ein Manuskript aus dem Umfeld Ludwigs II." (2015) verwebt sie die Geschichte von Catharina Margaretha Linck mit der des bayerischen Königs Ludwig II., dessen Homosexualität seit mehr als 100 Jahren diskutiert wird. Auf die Idee des Romans kam Steidele, als sie erfuhr, dass es derselbe Franz Carl Müller war (s.o.), der nicht nur Catharina Lincks Akte aus dem Archiv, sondern auch die Leiche Ludwigs II. aus dem Starnberger See zog.



Hoffnung auf eine zukünftige breite Rezeption



Aufgrund der bisherigen Reaktionen auf die erste und zweite Ausgabe in Verbindung mit den Literaturpreisen, die die Autorin in den letzten Jahren bekommen hat, kann man gerechtfertigte Hoffnung haben, dass die zweite Ausgabe nicht nur einen festen Platz auf dem Buchmarkt und in der Forschung finden wird, sondern dass auch die Geschichte Catharina Margaretha Lincks noch bekannter wird. Ich habe keine Zweifel, dass das Buch dem Renommee von Angela Steidele weiterhin dienlich ist, und hoffe, dass sie mit der bisherigen Energie auch weiterhin über das queere Leben des 18. und 19. Jahrhunderts forschen und publizieren wird.



Ich bin übrigens nicht der Einzige, der die von ihr so gepuschte Geschichte für absolut filmreif hält. Schon bei Angela Steideles Bezeichnung der Geschichte als authentischer Schelmenroman (S. 10) dachte ich spontan an den Schelmenroman "Der abenteuerliche Simplicissimus" (1668), der den Lebensweg von Simplicius im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) beschreibt und den ich hier auf queer.de besprochen habe. Dieser Roman wurde vom ZDF 1975 in mehreren Teilen aufwändig verfilmt.



Lesbische Liebe im 17. Jahrhundert: Eine lesbische Rittmeistersfrau will Simplicius verführen, weil sie ihn für eine Frau hält (Bild: ZDF)

Im Roman und im Film geht es unter anderem um die soziale Inszenierung des Körpers durch Kleidung. In einer Episode muss sich der Protagonist Simplicius als Frau verkleiden. Während er Angst hat, dass Soldaten sein wahres Geschlecht erkennen könnten, versucht eine lesbische Rittmeistersfrau, ihn als Frau zu verführen. Die Geschichte von Catharina Margaretha Linck ist ähnlich spannend, an einigen Stellen ebenfalls amüsant und wäre noch nicht einmal erfunden. Ein Film, basierend auf Angela Steideles "In Männerkleidern", wäre nicht nur unterhaltsam, sondern queerer Geschichtsunterricht vom Allerfeinsten.



