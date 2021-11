Queere Republikaner*innen zeichnen Melania Trump aus

Melania Trump war kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2020 in einem Video der Log Cabin Republicans aufgetreten (Bild: Log Cabin Republicans)

Heute, 15:14h, noch kein Kommentar

Die Log Cabin Republicans (LCR), der queere Verband innerhalb der Republikanischen Partei der USA, hat am Samstag bei einer Veranstaltung in Palm Beach (Bundesstaat Florida) die ehemalige First Lady Melania Trump mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Das "Spirit of Lincoln"-Event der LCR wurde in einem Festsaal im Mar-A-Lago-Privatclub des Ex-Präsidenten Donald Trump veranstaltet und nicht wie die letzten Jahre in der Hauptstadt Washington. Mar-A-Lago gilt inzwischen als Hauptwohnsitz der Trumps.



In einem Video begründeten die queeren Republikaner*innen die Auszeichnung von Trump damit, dass sie "die erste republikanische First Lady war, die unsere Community unterstützt hat". Sie sei "immer eine Freundin der LGBT-Community gewesen".



Last night, Log Cabin Republicans presented First Lady @MELANIATRUMP with our annual Spirit of Lincoln Award at Mar-a-Lago for her dedication to our principles.



Watch LGBT conservatives explain why the First Lady is a champion and inspiration to our community.



Thank you! pic.twitter.com/pP3RVarDLH Log Cabin Republicans (@LogCabinGOP) November 7, 2021 Twitter / LogCabinGOP

Als Beispiel für die Unterstützung der früheren First Lady wurde angeführt, dass sie Ende Oktober 2020 – kurz vor der Präsidentschaftswahl – in einem Video für die Log Cabin Republicans erschienen war, in der sie die angeblich homosexuellenfreundliche Politik ihres Ehemannes lobt (queer.de berichtete). Viele LGBTI-Aktivist*innen warfen der Trump-Ehegattin damals vor, Lügen über die Politik der Trump-Regierung zu verbreiten. Sie verwiesen dabei auf mehrere LGBTI-feindliche Entscheidungen Trumps, etwa das Verbot für trans Menschen, im US-Militär zu dienen (queer.de berichtete).



First Lady Melania Trump supports freethinkers and trailblazers.



She is an ally for equality.



In this exclusive video, the First Lady gets unapologetically outspoken. pic.twitter.com/QfSR7Otq01 Outspoken (@GetOutspokenUSA) October 29, 2020 Twitter / GetOutspokenUSA | Dieses Video ging gut eine Woche der Präsidentschaftswahl online

Auch Ex-Präsident Donald Trump ließ sich auf dem "Spirit of Lincoln"-Event blicken. Bereits am Samstagmittag zeigte er sich laut dem Republikaner Richard Grenell, dem umstrittenen früheren US-Botschafter in Deutschland, bei einem Parteispender-Mittagessen der queeren Republikaner*innen. Dazu veröffentlichte Grenell ein Bild, dass ihn und den im November 2020 abgewählten US-Präsidenten bei der Vorbereitung des Essens zeigt. Trump trug dabei eine "MAGA"-Kappe und ein Golfhemd.



President Trump comes by the donor lunch for the @LogCabinGOP weekend at Mar a Lago.



Tonight, @MELANIATRUMP is honored by gay conservatives for her incredible work to be @GetOutspokenUSA about real equality.



The event is completely sold out. Weve had to turn people away. pic.twitter.com/5mvECLu1zb Richard Grenell (@RichardGrenell) November 6, 2021 Twitter / RichardGrenell

Für das Event am Abend kam das Trump-Paar gemeinsam in den Festsaal, in dem die Veranstaltung stattfand. In Videos sind Ergebenheitsbekundungen der ausgewählten Gäste zu hören. Während der Veranstaltung saß Trump auf einem von den Log Cabin Republicans veröffentlichten Bild neben Grenell. (dk)