Europäischer Filmpreis: Franz Rogowski für schwule Rolle nominiert

Franz Rogowski spielt die Hauptrolle bei "Große Freiheit" (Bild: FreibeuterFilm)

Heute, 13:33h, noch kein Kommentar

Der deutsche Schauspieler Franz Rogowski ("In den Gängen", "Transit") ist für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Der 35-Jährige wird für seine Rolle im österreichisch-deutschen Drama "Große Freiheit" vorgeschlagen. Die Europäische Filmakademie gab die Nominierungen am Dienstag in Sevilla bekannt.



The nominations for European Actor 2021 are:

Yuriy Borisov in COMPARTMENT NO. 6

Anthony Hopkins in THE FATHER

Vincent Lindon in TITANE

Tahar Rahim in THE MAURITANIAN

Franz Rogowski in GREAT FREEDOM#europeanfilmawards pic.twitter.com/ekRZHJyEGM European Film Awards (@EuroFilmAwards) November 9, 2021 Twitter / EuroFilmAwards

|

Rogowski spielt in dem Film den schwulen Hans, der wegen seiner Homosexualität im Nachkriegsdeutschland durch den Paragraf 175 kriminalisiert und immer wieder zu Gefängnisstrafen verurteilt wird. Die einzige feste Beziehung in seinem Leben wird sein langjähriger Zellengenosse Viktor, ein verurteilter Mörder, der von Berlinale-Gewinner Georg Friedrich ("Helle Nächte") dargestellt wird. Eine weitere Hauptrolle spielt Nachwuchsstar Thomas Prenn – der 27-jährige Südtiroler schlüpft in die Rolle von Oskar, der seine erste große Liebe mit Hans erlebt und dafür im Gefängnis sitzt. Der deutsche Kinostart ist für den 18. November vorgesehen, einen Tag später soll der Film auch in Österreich anlaufen.

Der Film des österreichischen Regisseurs Sebastian Meise ist auch der österreichische Bewerber für den Auslandsoscar (queer.de berichtete). "Große Freiheit" war bereits im Juli beim Filmfestival in Cannes mit einem Jury-Preis ausgezeichnet worden (queer.de berichtete).

Die Auszeichnungen zum Europäischen Filmpreis werden am 11. Dezember in Berlin verliehen. Chancen hat auch die deutsche Regisseurin Maria Speth – ihr Film "Herr Bachmann und seine Klasse" ist als bester europäischer Dokumentarfilm nominiert. Darin begleitete sie über längere Zeit einen ungewöhnlichen Lehrer und dessen Schulklasse.



Der Europäische Filmpreis gilt als europäisches Pendant zum amerikanischen Oscar. Er wird in der Regel abwechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt verliehen.



Als bester Spielfilm sind diesmal fünf Titel nominiert. In "The Father" spielt Anthony Hopkins einen Mann, der an Demenz erkrankt ist – der Oscar-Preisträger ist ebenfalls als bester Schauspieler vorgeschlagen. Im Rennen sind außerdem der Cannes-Gewinnerfilm "Titane", die Dramen "Compartment No. 6" und "Quo Vadis, Aida?" sowie "Die Hand Gottes" des italienischen Filmemachers Paolo Sorrentino. (dpa/cw)