ZDF-Kultursendung: "Wer bestimmt unser Geschlecht?"

Heute, 15:30h, noch kein Kommentar

Die sich verändernden Geschlechterrollen und geschlechtliche Identität sind am Freitagabend Thema im ZDF: Die wöchentliche Kultursendung "aspekte" steht am 12. November 2021 um 23.30 Uhr unter dem Thema: "Männlich, weiblich, divers – Wer bestimmt unser Geschlecht?". In der ZDF-Mediathek ist die Folge schon ab 21.00 Uhr verfügbar.



Dabei wird unter anderem der Dokumentarfilm "Trans – I got life" vorgestellt, der derzeit im Kino läuft. In dem Film beschreiben trans Menschen ihre Erfahrungen mit einer Geschlechtsanpassung.



Im Bundestag trifft "aspekte"-Moderator Jo Schück Abgeordnete Nyke Slawik (Grüne), die neben ihrer Parteifreundin Tessa Ganserer als erste offen transsexuelle Person ins deutsche Parlament gewählt wurde. Die 27-Jährige erläutert unter anderem die Grünen-Forderung nach einem Gesetz zur geschlechtlichen Selbstbestimmung.



Zudem berichtet "aspekte" über die 24-jährige Britin Keira Bell, die im Nachhinein einen frühen operativen Eingriff und die Hormonbehandlung bereut. Dabei soll die Frage behandelt werden, ab wann Jugendliche in der Lage, ihr Geschlecht zu wissen und darüber zu entscheiden.

Mit trans Autor zum Herrenausstatter

Jo Schück geht zudem mit dem Autor Linus Giese zum Herrenaustatter – Krawatten anprobieren. Giese erzählt in seinem Buch "Ich bin Linus" von Hass und Ablehnung, mit denen er als trans Mann zu kämpfen hat, aber auch von seiner Vision, die Zweigeschlechtlichkeit zu überwinden und eine eigene Variante von Männlichkeit zu finden. Dabei könnten ihm Mode-Trends entgegenkommen: Der britische Modedesigner Edward Crutchley ließ sich für seine aktuelle Kollektion für Dior von der queeren Kultur des 18. Jahrhunderts inspirieren, der Zeit des Rokoko.



Ebenfalls im Rokoko spielt der neue Roman der Schriftstellerin Irene Dische, den "aspekte" vorstellt. In "Die militante Madonna" erzählt sie die wahre Geschichte des Chevalier d'Eon. Von ihm wusste man zu Lebzeiten nicht sicher, ob er Mann oder Frau war. Er lebte beides.



Der britische Singer-Songwriter Keir singt für "aspekte" zudem "Boys will be Girls" und spricht über seine Träume von einer neuen Freiheit jenseits der Zuschreibung durch Geschlechterrollen. (pm/cw)