Berlin: Schwules Paar homophob beleidigt

René Mentschke / flickr) Die Berliner Polizei meldet gezielt queerfeindliche Übergriffe in ihren Polizeiberichten (Bild:

Heute, 10:52h,

Ein gleichgeschlechtliches Paar hat nach einer homophob motivierten Beleidigung am Dienstagabend die Polizei in den Berliner Ortsteil Charlottenburg gerufen. Nach Behördenangaben erklärten die beiden Männer, 29 und 21 Jahre alt, dass sie gegen 21 Uhr am Stuttgarter Platz händchenhaltend entlanggelaufen seien, als sie in Höhe der Leonhardtstraße durch einen Mann homophob beleidigt worden seien.



Der 38-jährige mutmaßliche Täter soll kurz vor der Tat als Beifahrer aus einem Fahrzeug ausgestiegen und mit dem Fahrer in ein nahegelegenes Lokal gegangen sein. Dort trafen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen an und stellten seine Personalien fest. Der 38-Jährige bestritt die Beleidigung und erstattete seinerseits eine Anzeige wegen falscher Verdächtigung.



Die Ermittlungen dauern an und wurden – wie in Fällen von vermuteter Hasskriminalität üblich – vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Zwei Taten am Wochenende gemeldet

Erst am Wochenende hatte die Berliner Polizei zwei Zwischenfälle gemeldet: In Berlin-Schöneberg nahmen die Beamt*innen einen 39-Jährigen fest, der zwei schwule Männer mit Gegenständen beworfen, bedrängt und homophob beleidigt haben soll. Im Ortsteil Kreuzberg soll zudem ein Unbekannter einem Mann im Streit ins Bein gestochen haben. Die Polizei vermutet hier ein schwulenfeindliches Motiv (queer.de berichtete). Die Ermittlungen hierzu dauern aber noch an.



Die Hauptstadt-Polizei macht mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt in ihren Berichten publik und meldet diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner für queere Menschen. (pm/cw)