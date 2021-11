"Queer as Folk" erhält Verstärkung von Kim Cattrall

Kim Cattrall spielte in vielen Filmen wie "Porky's", "Police Academy – Dümmer als die Polizei erlaubt" und "Star Trek VI: Das unentdeckte Land" mit, bevor sie in "Sex and the City" mit ihrer Figur Samantha weltweit zu einem Idol wurde (Bild: HBO)

Die 65-jährige Schauspielerin Kim Cattrall wird in der amerikanischen Neuauflage von "Queer as Folk" eine Nebenrolle übernehmen. Entsprechende Berichte bestätigte der Streamingdienst Peacock am Dienstag. Demnach werde Cattrall eine "martinigetränkte High-Society-Lady aus dem Südstaaten" spielen. Die Figur habe eine Wohnwagensiedlung-Vergangenheit, komme also aus ärmlichen Verhältnissen, heißt es weiter.



Cattrall hatte Anfang des Jahres für Aufregung gesorgt, weil sie es ablehnte, ihre beliebte "Sex and the City"-Figur Samantha im Serienableger "And Just Like That..." zu spielen (queer.de berichtete). Grund ist offenbar ein lange schwelender Streit zwischen Cattrall und Sarah Jessica Parker, die Hauptfigur Carrie Bradshaw darstellt. Die aus zehn Episoden bestehende erste Staffel wurde diesen Sommer bereits in New York City abgedreht und ist ab Dezember zu sehen – in Deutschland zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Serie (queer.de berichtete). Bereits jetzt ist durchgesickert, dass die Abwesenheit von Samantha in der Serie damit erklärt werde, dass sie sich mit Carrie verkracht habe – die Serie imitiert also die echten Geschehnisse.



"Queer as Folk" ist nicht der einzige Job, den die umtriebige Cattrall ergattert hat: Kürzlich wurde auch bekannt, dass sie in "How I Met Your Father" eine Rolle übernehmen werde, dem Ableger der populären Sitcom "How I Met Your Mother" (2005-2014).



"Queer as Folk" wird derzeit in New Orleans produziert und soll auf der britischen Originalserie (1999-2000) basieren. Anders als die erste nordamerikanische "Queer as Folk"-Serie (2000-2005), die im kanadischen Toronto gedreht wurde, aber im amerikanischen Pittsburgh angesiedelt war, soll die neue Reihe damit wirklich an dem Ort entstehen, an dem sie spielt. Geplant sind acht Episoden in der ersten Staffel.

Im neuen "Queer as Folk" werden Devin Way ("Grey's Anatomy", "Station 19"), Fin Argus ("Clouds"), Jesse James Keitel ("Big Sky"), Candace Grace ("Acts of Crime") und Johnny Sibilly ("Pose") mitspielen (queer.de berichtete). Kürzlich wurde außerdem bekannt, dass Ryan O'Connell ebenfalls in der Serie dabei sein soll. Der offen schwule 35-Jährige war zuvor durch seine Netflix-Serie "Ein besonderes Leben" bekannt geworden (queer.de berichtete). O'Connell wird nicht nur vor der Kamera stehen, sondern fungiert bei "Queer as Folk" auch als Co-Drehbuchautor und ausführender Produzent. (dk)