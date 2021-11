lulu.fm in Berlin auch auf UKW zu empfangen

lulu.fm sendet in Berlin via DAB+ und kann bald auch über UKW gehört werden

Bald ist lulu.fm, der lesbisch-schwule Rundfunk, in der Bundeshauptstadt Berlin auch auf UKW zu hören. Wie der Kölner Sender mitteilte, hat der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg am Montag die Berliner UKW-Frequenz 104,1 MHz für sieben Jahre an lulu.fm vergeben. Die Frequenz war Anfang des Jahres ausgeschrieben worden. Neben lulu.fm hatten sich 17 weitere Programme auf diese UKW-Frequenz beworben.



Der Sender strahlt sein Programm bereits seit fünf Jahren in Berlin und anderen Metropolen über Digitalradio DAB+ aus. Er wird bald auch vom Winterfeldtplatz in Berlin-Schöneberg, in Sichtweite zum Regenbogen-Kiez am Nollendorfplatz, über Ultrakurzwelle senden. Mit einer Sendeleistung von 630 Watt wird lulu.fm in weiten Teilen Berlins auf der Frequenz 104,1 MHz zu empfangen sein und reiht sich im Berliner UKW-Spektrum zwischen ENERGY 103,4 und 104.6 RTL ein.



Bereits jetzt gibt es bei lulu.fm eine Regionalberichterstattung für Berlin und Brandenburg – mit dem UKW-Start verspricht der Sender, dieses Engagement noch zu verstärken: "Künftig wird es noch mehr LGBTIQ-Programminhalte aus und für Berlin geben, die dann nur regional in Berlin über UKW und DAB+ gesendet werden", heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

"Endlich ergibt das FM in unserem Namen auch einen Sinn"

"Die Freude bei uns ist riesig und das ist wirklich ein Milestone für lulu.fm und die queere Community in Berlin – und endlich ergibt das FM in unserem Namen auch einen Sinn," erklärte Frank Weiler, Geschäftsführer von lulu.fm. Er dankte der Medienanstalt für die Frequenzvergabe. "Bei uns ist nicht nur ein Mal im Jahr Pride, wir halten das ganze Jahr über die Regenbogenflagge im Radio hoch und der Medienrat hat die Relevanz, nicht nur für die LGBTIQ-Community, verstanden", so Weiler.



Der Radiokanal sendet aus der lulu.fm-Loft in Köln ein bundesweites 24/7-Infotainmentprogramm für und über die lesbisch-schwule Community. Erst im Mai wurde die Rundfunklizenz für lulu.fm bis 2031 verlängert (queer.de berichtete).



lulu.fm ist bisher in Berlin/Brandenburg, Hamburg, in der Metropolregion Rhein-Main-Neckar und in Leipzig über Digitalradio DAB+ zu empfangen. in Kürze startet ein entsprechendes Angebot auch in Wien. Außerdem gibt es einen Livestream auf der Homepage lulu.fm. Dort werden auch elf weitere lulu.fm-Sender angeboten, etwa lulu.Dyke für Lesben, lulu.ESC mit Eurovision-Musik rund um die Uhr oder lulu.DIVA "mit den großen Stimmen unserer Divas". (pm/dk)