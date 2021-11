Wien: Mutter attackiert schwulen Sohn nach Coming-out

Metropolico.org / flickr) Die österreichische Polizei musste eine wild gewordenen Mutter stoppen (Bild:

Heute, 16:05h,

Eine 47-jährige Frau ist laut österreichischen Medienberichten am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in Wien-Hietzing auf ihren 26-jährigen Sohn losgegangen, nachdem dieser sich bei ihr als schwul geoutet hatte. "Der junge Mann habe sich nicht mehr anders zu helfen gewusst und alarmierte die Polizei", berichtete die Wiener Regionalredaktion des Österreichischen Rundfunks (ORF).



Bei Ankunft der Beamt*innen am Tatort im äußersten Westen der Bundeshauptstadt war die Mutter, eine serbische Staatsbürgerin, offenbar noch immer so geladen, dass sie auch noch eine 26-jährige Polizistin attackierte. Die Frau riss der Beamtin die FFP2-Maske vom Gesicht und fügte ihr mehreren Kratzwunden im Gesicht zu.

Mutter ins Krankenhaus eingeliefert

Die homophobe Mutter wurde dann in Gewahrsam genommen. Wegen ihres Ausnahmezustandes wurde sie später in ein Krankenhaus gebracht. Die verletzte Beamtin musste vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt werden. Über den Zustand des Sohnes machten die Behörden keine Angaben.



Dies ist nicht der erste Vorfall von homofeindlicher Gewalt durch Eltern: Erst Ende September verurteilte das Landesgericht im südösterreichischen Klagenfurt einen 32-Jährigen zu einer Geldstrafe, weil er die Homosexualität seiner 17-jährigen Stieftochter nicht akzeptieren wollte und sie unter Androhung gezwungen hatte, mit ihrer Freundin online Schluss zu machen (queer.de berichtete).



Zudem gab es vergangenen Monat ein Urteil gegen einen Homo-Hasser in Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs: Ein 32-Jähriger Mann wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, weil er aus Hass auf jüdische Menschen und auf Homosexuelle Anschläge auf einen queeren Verein und eine Synagoge verübt und den den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Graz angegriffen hatte (queer.de berichtete). (cw)