Gay Games 2026 finden in Valencia statt

So präsentierten sich die Bewerber*innen aus Valencia (Bild: Valencia Bid City Gay Games XII 2026 / Facebook)

Die zwölften weltweiten Gay Games finden 2026 im spanischen Valencia statt. Das gab die Federation of Gay Games am Donnerstagabend bei einer live aus dem britischen Brighton übertragenen Zeremonie bekannt.



In den letzten Tagen hatten die drei Finalisten – neben der spanischen Großstadt die bayrische Landeshauptstadt München und die mexikanische Metropole Guadalajara – dort noch einmal ihre Bewerbungen vorgestellt. Bereits im Frühjahr waren Auckland (Neuseeland), Brisbane (Australien), San Diego (USA), Taipei (Taiwan) und Toronto (Kanada) ausgeschieden (queer.de berichtete).



Die letzten Gay Games hatten 2018 in Paris stattgefunden, 2023 ist dann, mit einem Jahr Corona geschuldeter Verschiebung, Hongkong an der Reihe. Erst einmal wurden die Spiele in Deutschland ausgerichtet, 2010 in Köln.

In München waren die Gay Games vom 8. bis 15. August geplant und sollten 30 bis 35 Sportarten umfassen, eine Menschenrechtskonferenz und ein queeres Chorfestival. Viele Wettbewerbe sollten im Olympiapark stattfinden, der neben der Stadt, Sponsoren und Prominenten wie Thomas Hitzlsperger zu den Unterstützer*innen der Bewerbung zählte (queer.de berichtete). Ausführliche Infos bietet die Webseite des Münchner Teams, mehr Eindrücke in Fotos und Videos der Facebook-Auftritt.



Die Gay Games finden seit 1982 alle vier Jahren statt und richten sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, an LGBTI-Sportler*innen. Neben den Wettkämpfen finden auch immer ein großes Kulturprogramm und eine Menschenrechtskonferenz anlässlich der Spiele statt. Ebenfalls an LGBTI richten sich die EuroGames, die nächsten sind 2022 in Nijmegen und 2023 in Bern geplant. Düsseldorf hatte die Kandidatur für 2020 gewonnen, musste die von den Gay Games unabhängigen Spiele aber absagen.