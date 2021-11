Erster schwuler Kuss bei "Chucky"

Jake (Zackary Arthur, li.) und Devon (Björgvin Arnarson) mögen sich (Bild: Syfy)

In der am Dienstagabend erstmals in den USA ausgestrahlten fünften Folge der Horror-Comedy-Serie "Chucky" gibt es den ersten Kuss zwischen den beiden männlichen Hauptfiguren: Die Teenager Jake Wheeler (Zackary Arthur) und Devon Evans (Björgvin Arnarson) küssen sich in der Mitte der Episode, während sie auf ihren Fahrrädern sitzen und sich über einen vermeintlichen Sieg über die Mörderpuppe freuen. Die Szene ist mit romantischer Musik untermalt.



In sozialen Netzwerken trifft der erste Schmatzer auf Begeisterung. "Das ist so süß", schrieb etwa eine Twitter-Nutzerin, die die Szene als Video teilte.



In der Episode kamen in Rückblenden auch lesbische Küsse vor. Diese wurden allerdings – wie für den "Chucky"-Franchise üblich – garniert mit Morden und lustigen Kommentaren.



Auf der offiziellen Chucky Twitter-Seite der Mörderpuppe wurde ein Clip der Folge veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie die Mörderpuppe die starken Medikamente im örtlichen Krankenhaus genießt.



"Chucky" läuft seit dem 12. Oktober immer dienstags um 22 Uhr in den beiden US-Sendern Syfy und USA Network (queer.de berichtete). Die im kanadischen Toronto gedrehte Serie erhielt durchweg gute Kritiken – bei Rotten Tomatoes sind 90 Prozent der Rezensionen positiv. In Deutschland soll "Chucky" ab Januar im Pay-TV-Kanal Syfy zu sehen sein.

Die Filmreihe "Chucky" basiert auf dem Film "Child's Play" (Deutsch: "Chucky – Die Mörderpuppe") aus dem Jahr 1988. Die Handlung: Serienmörder Charles Lee Ray überführte seine Seele mit Hilfe von Voodoo-Magie in die Puppe, als er gerade im Sterben lag – und mordet danach in diesem Körper fröhlich weiter. Insgesamt wurden acht Kinofilme produziert. Die neue Serie beginnt damit, dass Hauptfigur Jake auf einem Flohmarkt die Puppe für zehn Dollar kauft – und dann das Unheil seinen Lauf nimmt.



Serienmörder Ray wurde seit dem ersten Film dargestellt von Brad Dourif, der im Original auch der Mörderpuppe seine Stimme leiht – in der neuen Serie ist Douriff erneut als Chucky zu hören. Der 71-Jährige ist aus vielen Horrorfilmen und anderen Produktionen bekannt – er spielte etwa Gríma Wormtongue in der "Herr der Ringe"-Trilogie oder Lon Suder in "Star Trek: Raumschiff Voyager".



Der erste "Chucky"-Film war noch ein typischer Achtzigerjahre-Slasher-Streifen, der von der damals strengen deutschen Filmzensur auf den Index gesetzt worden ist – erst 2011 wurde der Film vom Index gestrichen und danach ab 16 Jahren freigegeben.

Schwuler "Chucky"-Erfinder: "Habe bewusst Gay-Inhalte eingebaut"

Der offen schwule "Chucky"-Erfinder Don Mancini, der sich auch für die neue Serie verantwortlich zeigt, kommentierte gegenüber SFX die steigende queere Sichtbarkeit in seiner Reihe mit den Worten: "Seit 'Chucky und seine Braut' [der vierte 'Chucky'-Film aus dem Jahr 1998] habe ich bewusst Gay-Inhalte in den Franchise eingebaut. Mit jedem weiteren Film habe ich es etwas weiter hochgefahren." In einer Fernsehserie böten sich ihm noch mehr Möglichkeiten, homosexuelle Figuren einzubauen und ihre Beziehungen darzustellen. (dk)