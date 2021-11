Heute, 04:48h, noch kein Kommentar

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) arbeitet für gleiche Rechte von LSBTI in Deutschland und darüber hinaus. 4.500 Mitglieder tragen dazu bei, dass wir unsere Arbeit finanziell unabhängig gestalten können. Wir wollen weiterwachsen und deswegen insbesondere unsere Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft und Wirtschaftsverbänden ausbauen und festigen.



Für diese wichtige und spannende Aufgabe suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine*n



Mitarbeiter*in für das LSVD-Friend- und Fundraising

(w-m-d-offen) (20 Stunden/Woche)



Die Stelle ist unbefristet zu besetzen. Der Stellenumfang ist ausbaufähig. Dienstort ist Berlin (vorzugsweise) oder Köln.



Aufgaben

Sie entwickeln eine Friend- und- Fundraisingstrategie für unseren Verband und setzen sie nach Maßgabe des Vorstands organisatorisch um. In Zusammenarbeit mit unseren haupt- und ehrenamtlichen Kolleg*innen erschließen Sie neue Kooperationen mit Unternehmen, binden langfristig unternehmerisches Know-how und wirtschaftliche Stärke an den LSVD. Darüber hinaus sorgen Sie dafür, dass unsere in vielen Jahren gewachsene Verbandsexpertise in Wirtschaftsverbänden und Unternehmen bekannt wird, nutzen entsprechende Kooperationskanäle und Medien.



Anforderungen

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit sicherem Auftreten, die Freude daran hat, kreative Wege in der Gewinnung neuer Kooperationspartner*innen zu beschreiten. Sie identifizieren sich mit unseren Zielen und hegen den Wunsch, Dinge zu bewegen, dafür zu sorgen, dass der LSVD und seine Community wachsen und gestärkt werden. Sie verfügen bereits über entsprechende Erfahrungen in diesem Arbeitsbereich, in der Verbandsarbeit und im Wirken an der Schnittstelle zwischen gesellschaftspolitischem Engagement und unternehmerischem Wirken. Sie kennen die Arbeitsweisen in zivilgesellschaftlichen Organisationen und in Wirtschaftsunternehmen. Sie haben ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit und sind eigenverantwortliches und auch teamorientiertes Arbeiten gewöhnt. Sie treten gegenüber Akteur*innen aus Wirtschaft und Verbänden sicher auf und haben eine hohe Kommunikationskompetenz.



Angebot

Wir bieten Ihnen eine spannende, anspruchsvolle und krisensichere Tätigkeit in einem wachsenden Verband und ein Umfeld, in dem Sie Ihre Ideen einbringen und umsetzen können. Die Vergütung beträgt im ersten Jahr 1.800 Euro brutto monatlich. Mobiles Arbeiten ist bei uns möglich.



Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte digital bis zum 15.12.2021 an LSVD-Geschäftsführer Klaus Jetz, . Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur Stelle.



Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI). Menschenrechte, Vielfalt und Respekt – wir wollen, dass LSBTI als selbstverständlicher Teil gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt werden.