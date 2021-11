Erstmals trans Mann in der Liste der "Sexiest Men Alive"

Brian Michael Smith zeigt sich gern mit Hund und freiem Oberkörper auf Instagram (Bild: the_brianmichael / instagram

Heute, 08:34h,

Brian Michael Smith schreibt Geschichte: Der aus der Feuerwehrserie "9-1-1: Lone Star" bekannte Schauspieler ist der erste trans Mann, der es auf eine der "Sexiest Men Alive"-Listen des US-Magazins "People" geschafft hat. Der 38-Jährige gehört demnach zu den 25 "Sexiest Men You Can Watch on TV Now".



"Aber hallo, Partner", schreibt "People" über Smith. Der Schauspieler und Aktivist sei in diesem Jahr einer von "People's Ones to Watch" gewesen. Lüstern ergänzt das Magazin: "Wie werden es definitiv nicht schwer haben, ein Auge auf ihn zu werfen!"

Erste Schwarze trans Hauptrolle



Brian Michael Smith als Paul Strickland in "9-1-1: Lone Star" (Bild: ProSieben)

In "9-1-1: Lone Star" spielt Smith die Hauptfigur Paul Strickland, einen in Austin tätigen Feuerwehrmann. Er ist ist dabei der erste Schwarze trans Mann, der eine Hauptrolle in einer US-amerikanischen Fernsehserie verkörpert (queer.de berichtete). In "The L Word: Generation Q" ist er als Pierce Williams, den transgeschlechtlichen Wahlkampf-Manager der Hauptfigur Bette Porter, zu sehen.



Auf Instagram bedankte sich Brian Michael Smith für die Auszeichnung. "Man hat mich schon viele Dinge genannt, aber das höre ich zum ersten Mal", schrieb er in einem Post. "Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, in diese Liste mit so vielen Schauspielern, die ich bewundere, aufgenommen zu werden. Vielen Dank für die historische Erwähnung."



"Sexiest Man Alive" ist Paul Rudd

Zu den 25 heißesten Männern, die es derzeit im TV zu sehen gibt, zählen laut "People" noch drei weitere queere Stars. In der Liste genannt werden Smiths Ko-Darsteller aus "9-1-1: Lone Star" Ronen Rubinstein, Dyllón Burnside aus der Ballroom-Serie "Pose" und Bowen Yang aus der Comedyshow "Saturday Night Live".



Der schwule Grammy-Gewinner Lil Nas X schaffte es sogar in die Top-10 der "Sexy Guys of 2021". Seine Musikvideos für "Montero (Call Me By Your Name)" und "Industry Baby" seien "zwei der heißesten des Jahres 2021" gewesen. Zum "Sexiest Man Alive" wurde der heterosexuelle Schauspieler Paul Rudd ("Ant-Man") gekürt. Die Zeitschrift "People" vergibt den Titel jährlich seit 1985. (cw)