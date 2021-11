HAKI e.V. sucht Pädagogische Fachkraft in Teilzeit

Heute, 05:25h, noch kein Kommentar

Wir suchen dich!



Pädagogische Fachkraft

in Teilzeit (mind. 20 h)



für die Stärkung queerer Selbsthilfe und Ehrenamtskoordination in Kiel.



Zum 01.01.2022 (oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt).



Deine Kernaufgaben:

• Stärkung der Selbsthilfeangebote von LSBTIQ* in Kiel

• Unterstützung der vielfältigen selbstorganisierten Arbeitsgruppen der HAKI

• Koordination und fachliche Begleitung des ehrenamtlichen Beratungsteams

• Ehrenamtsmanagement und Ansprechperson im HAKI-Zentrum in Kiel

• Akquise von Fördermitteln und Spenden

• Planung und Durchführung von Veranstaltungen

• Dokumentation und Mitarbeit an der Entwicklung von Konzepten



Wir wünschen uns von Dir:

• ein abgeschlossenes Studium (Vorgabe Stadt Kiel) der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik/Pädagogik/Psychologie oder vergleichbare Qualifikation

• Sehr gute Kenntnisse und Sensibilität im Umgang mit und/oder persönlicher Bezug zu LSBTIQ* Themen

• Erfahrung in Beratung/ Ehrenamtsmanagement/ sozialen Projekten

• Teamfähigkeit, Organisationstalent, Souveränität, (Eigen-)Motivation

• Fundierte EDV-Kenntnisse und gerne Erfahrung in PR oder Social Media

• Bestenfalls Erfahrung in der Beantragung + Bewirtschaftung von Födermitteln



Wir bieten Dir:

• Gehaltliche Eingruppierung nach TV-L (bis E10 bei entspr. Voraussetzungen)

• Ein engagiertes und sich entwickelndes ehren- und hauptamtliches Team

• Eine gute Mischung aus festen und flexiblen Arbeitszeiten

• Offenheit für deine Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten



Bewerbungen bitte an



Kontakt:

HAKI e.V.

Walkerdamm 17

24103 Kiel

Tel.: 0431 17090