SCHLAU Schleswig-Holstein sucht Landeskoordination

SCHLAU Schleswig-Holstein sucht zum 01.01.2021 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Person für die in Kiel bei der HAKI angesiedelte Stelle der



Landeskoordination

(ca. 20 Std./Woche).



SCHLAU Schleswig-Holstein ist das Landesnetzwerk von drei SCHLAU Lokalprojekten in Flensburg, Kiel und Lübeck. Wir bieten Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit zu sexueller, romantischer und geschlechtlicher Vielfalt an. Das Landesnetzwerk vernetzt, beteiligt, qualifiziert, berät und vertritt die SCHLAU Projekte in Schleswig-Holstein.



Deine Kernaufgaben werden sein:

• Eigenverantwortliche Beratung der SCHLAU Lokalprojekte in Bezug auf Ehrenamtsmanagement, kommunale Interessenvertretung und Qualitätssicherung

• Landesweite Interessenvertretung sowie Mitwirkung in landesweiten Fachgremien

• Beantragung und Bewirtschaftung von öffentlichen Förderungen und Drittmitteln

• Organisation von Vernetzungstreffen, Fortbildungen und Gremiensitzungen

• Konzeptionelle Weiterentwicklung des Projektes

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Wir wünschen uns von Dir:

• Studium oder geeignete berufliche Qualifikation

• Kenntnisse und Erfahrungen in queeren Themenfeldern

• Erfahrungen mit Antidiskriminierungsarbeit, politischer Bildung und/oder Jugendbildung

• Erfahrungen im Projektmanagement

• Selbständiges Arbeiten

• Sicherer Umgang mit Verwaltung und öffentlichen Institutionen

• Bereitschaft zu Dienstreisen sowie Wochenend- und Abendarbeit

• IT-Kenntnisse oder die Bereitschaft, sich diese schnell anzueignen



Wir bieten:

• Vergütung nach TV-L (mit Eingruppierung in E10 bei entsprechenden formalen Voraussetzungen)

• hohe Flexibilität und viel Raum für eigene Ideen und Projekte

• Arbeit in einem Netzwerk mit hochengagierten Ehrenamtlichen



Die Finanzierung erfolgt über eine jährliche Projektförderung, weswegen die Stelle zunächst bis zum 31.12.2022 befristet ist. Eine Weiterbeschäftigung wird selbstverständlich angestrebt und ist sehr wahrscheinlich.



Bitte sende Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Beschäftigungsbeginns an .



Weitere Infos und Kontakt: schlau-sh.de, Tel.: 0461 40307860



SCHLAU Schleswig-Holstein, c/o HAKI e.V., Walkerdamm 17, 24103 Kiel