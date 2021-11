Deutschland ist "das wohl ABBA-verrückteste Land der Welt"

40 Jahre mussten die ABBA-Fans auf die Rückkehr der schwedischen Kultband warten (Bild: Universal Music)

Heute, 10:22h,

Nach 40 Jahren Abstinenz sind ABBA mit ihrem neuen Album "Voyage" vor gut einer Woche auf die Weltbühne zurückgekehrt – und sorgen jetzt für Rekorde rund um den Globus. So erreichte die Band etwa im popverrückten Großbritannien locker Platz eins der Charts. In den USA reichte es immerhin für den zweiten Rang der Billboard 200 – dort hatten es ABBA bislang noch nie geschafft, die Top Ten zu knacken (das Album "Waterloo" hatte 1974 nur Platz 145 erreicht).



Hierzulande schoss das neue Album direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts und erreichte bereits nach einer Verkaufswoche Platinstatus mit über 200.000 verkauften Einheiten. Das ist der beste Hitparadenstart seit zweieinhalb Jahren und sogar der beste eines internationalen Acts seit sechs Jahren.

Ein weiterer Rekord: Platz zwei bis Platz 100 der deutschen Charts haben zusammengenommen nicht so oft viele Alben verkauft wie ABBAs neues Werk – und das schließt die zweitplatzierte Helene Fischer ein. Auch in den Album-Jahres-Charts steht "Voyage" bereits nach einer Woche deutlich an der Spitze. Hinzu kommt eine weitere Bestmarke: Nirgendwo auf der Welt wurden so viele "Voyage"-Alben verkauft wie in Deutschland. Frank Briegmann, der Chef von Universal Music Central Europe, erklärte, er freue sich besonders darüber, "dass Deutschland wohl das ABBA-verrückteste Land der Welt ist".



Mega-Comeback! @ABBA landen mit über 200.000 Verkäufen den erfolgreichsten Album-Start seit 2,5 Jahren sowie den besten Start eines internationalen Acts seit 6 Jahren. Voyage verkauft sich besser als die restliche Top 100 und steht schon jetzt auf #1 der Jahres-(Trend)-Charts. pic.twitter.com/d8Kvn9c9My OffizielleCharts (@chartsoffiziell) November 12, 2021 Twitter / chartsoffiziell

ABBA kehren damit fast drei Jahrzehnte nach ihrer letzten Nummer-1-Platzierung (mit "Gold – Greatest Hits" im Dezember 1992) bzw. fast vier Jahrzehnte nach ihrer letzten Nummer-1-Platzierung mit einem Studioalbum (mit "The Visitors" im Januar 1982) an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts zurück. Der Popularität geholfen haben dürfte der Auftritt von Benny Andersson und Björn Ulvaeus bei "Wetten, dass..?" vor einer Woche.



Zeitgleich zur Veröffentlichung des Studioalbums gingen in dieser Woche auch weitere Eintrittskarten für das ABBA-Voyage-Liveerlebnis in den Vorverkauf. Im Rahmen des Konzerts werden digitale Avatare von ABBA ab dem 27. Mai 2022 in der speziell dafür entworfenen "ABBA Arena" im Queen Elizabeth Olympic Park von London zu sehen sein. (cw)