Urteil: Trans Frau hat Anspruch auf Reduktion des Adamsapfels

Von Julia Monro

Heute, 04:49h, noch kein Kommentar

Vor dem Landessozialgericht Rheinland-Pfalz in Mainz klagte eine trans Frau erfolgreich gegen ihre Krankenkasse, nachdem diese die Kostenübernahme für eine Operation zur Reduktion eines deutlich sichtbaren Adamsapfels abgelehnt hatte. Das rechtskräftige Urteil vom 18. April 2021 (Az. L 5 KR 18/20) liegt queer.de exklusiv vor (PDF).



Der Adamsapfel der Klägerin, der nach Beschreibung eines Arztes "prominent die Halsregion" beherrscht, sorgte regelmäßig für Irritationen, weil sie deshalb von anderen Menschen dem männlichen Geschlecht zugeschrieben wurde. Das belastete die trans Frau schwer und löste sogar depressive Phasen aus. Immer wieder wurde ihr ins Bewusstsein gerufen, dass ihr Passing in der Gesellschaft nicht ausreiche, um im weiblichen Geschlecht wahrgenommen und als Frau "gelesen" zu werden. Um dem entgegenzuwirken, versuchte sie unter anderem häufig ihren Hals mit einem Schal zu bedecken.

Gutachter empfiehlt Psychotherapie statt OP

Bei ihrer Krankenkasse stellte die trans Frau schließlich den Antrag, die Kosten für eine Reduktion ihres Kehlkopfes zu übernehmen. Der zuständige Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) lehnte jedoch ab. Nachdem sie Widerspruch einlegte, wurde der MDK erneut beauftragt und die Frau zur Begutachtung einbestellt. "Der Gutachter hat sich geweigert, mich als Frau anzusprechen, da ahnte ich schon, wie es ausgehen wird", erinnerte sich die Klägerin, die anonym bleiben möchte, gegenüber queer.de. Nach Auffassung des Gutachters sei der Kehlkopf "nicht entstellend". Wenn die Frau Probleme damit habe, solle sie eine Psychotherapie machen und so ihr Leid lindern.



Gegen die Zurückweisung des Widerspruchs durch die Krankenkasse reichte die Frau schließlich Klage ein. Diese wurde in der ersten Instanz noch abgewiesen. Im Urteil wurde darauf hingewiesen, dass das Gesamterscheinungsbild der Klägerin bereits deutlich erkennbar weiblich sei. Die Kehlkopfreduktion sei daher nicht erforderlich, um eine weitere Annäherung an das weibliche Erscheinungsbild zu erreichen. Die beantragte OP sei als Schönheitsoperation zu bewerten, dafür müsse die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen.

Entwürdigende "Inaugenscheinnahme" vor Gericht

Darauf folgte schließlich das Berufungsverfahren am Landessozialgericht in Mainz. Die dortige Verhandlung war kurz. Die Richter*innen baten die Frau, einmal aufzustehen und den Schal abzulegen, so dass sich alle im Saal einen persönlichen Eindruck von ihrem Adamsapfel verschaffen konnten. Diese "Inaugenscheinnahme" ging der Klägerin sichtlich sehr nahe.



Der aus fünf Richter*innen bestehende Senat zog sich zur Beratung zurück und teilte anschließend mit, dass er der Ansicht sei, dass der Adamsapfel der trans Frau deutlich mehr dem männlichen als dem weiblichen Erscheinungsbild entspreche. Der Vertretung der Krankenkasse wurde die Möglichkeit gegeben, ihre Argumentation zu überdenken, da man geneigt sei, dem Antrag der Klägerin stattzugeben. Die Krankenkasse blieb jedoch bei ihrer Position. Das Gericht fällte schließlich sein Urteil und gab der Klägerin Recht.



Bei der Urteilsverkündung richtete der Vorsitzende Richter ein paar beruhigende Worte an die Klägerin und entschuldigte sich für die Begutachtungsprozedur: "Ich kann mir vorstellen, dass sich das entwürdigend anfühlen muss." Das mittlerweile rechtskräftige Urteil erging ohne Begründung. Eine Revision wurde nicht zugelassen.



dgti und Rechtsbeistand kritisieren Prozedere



Trans Personen müssen sich in unterschiedlichen Stadien ihrer Transitionsphase bei jeder beantragten medizinischen Maßnahme einem Begutachtungsprozess unterwerfen. Dabei wird immer wieder auf einen psychischen Leidensdruck abgezielt, der vorhanden sein muss, damit Leistungen überhaupt genehmigt werden. Trans Verbände fordern stattdessen eine gesetzliche Verankerung von geschlechtsangleichenden Maßnahmen im Sozialgesetzbuch (queer.de berichtete).



"Dieses Urteil zeigt erneut auf, wie willkürlich medizinische Begutachtungen oder richterliche Bewertungen bei trans Personen vorgenommen werden", erklärte Petra Weitzel, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti). "Geschlechtsangleichende Maßnahmen dürfen nicht der Willkür subjektiver Bewertungen unterliegen, die ihnen als vermeintlich objektiv vermittelt werden, sondern müssen einheitlich im Gesetz festgeschrieben sein." Es gehe auch nicht um Schönheitsideale: "So lange immer wieder mit einem Gleichbehandlungsgebot gegenüber cis Personen argumentiert wird, wird den geschlechtsspezifischen Besonderheiten der trans Personen keine Rechnung getragen. Denn diese haben häufig ganz andere Grundvoraussetzungen aufgrund ihrer hormonell geprägten Körper."



Auch Rechtsanwältin Katrin Niedenthal, die Prozessvertreterin der Klägerin in der zweiten Instanz, kritisierte die aktuelle Begutachtungspraxis. "Gerade wenn als Anspruchsvoraussetzung das äußere Erscheinungsbild einer Person bewertet werden soll oder – wie hier – eine Annäherung an ein 'weibliches' oder 'männliches' Erscheinungsbild, stellt sich die Frage, wie das objektiv überhaupt funktionieren soll", erklärte Niedenthal gegenüber queer.de. "Denn unterschiedliche Personen legen je nach ihren Erfahrungen und ihrer Bereitschaft, sich mit den Lebensrealitäten anderer Menschen auseinanderzusetzen, völlig unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe an."



Dies habe sich auch im Laufe des Verfahrens gezeigt, so die Rechtsanwältin: "Während die erste Instanz der Klägerin ein weibliches Erscheinungsbild unterstellte, wurde sie von einer Mitarbeiterin des Gerichts angesprochen, ob sie sich in der Damentoilette geirrt habe."