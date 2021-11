Glühwein und Grundgesetz: Politik beim queeren Weihnachtsmarkt

Von Phil Hollister

Heute, 07:31h, noch kein Kommentar

Es wurde von queer.de schon mehrfach über die bundesweite Initiative "Grundgesetz für alle" berichtet. Am vergangenen Wochenende hatte ich die Gelegenheit, den Aktivisten und Initiator Christian Gaa vor die Kamera zu holen. Gleichzeitig konnte ich den Schauspieler und Sänger Martin Bruchmann interviewen, der die Initiative u.a. mit seinem neuen Song "Anders" unterstützt (queer.de berichtete).



Am 12. und 13. November bot der queere Weihnachtsmarkt "Christmas Avenue Berlin" am Nollendorfplatz den Aktivist*innen eine Plattform, um der Forderung, einen Schutz von LGBTI vor Diskriminierung in Artikel 3 des Grundgesetzes zu verankern, mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Ziel war es, während der laufenden Koalitionsverhandlungen ein lautstarkes Zeichen der queeren Community aus dem Herzen der Hauptstadt an die Politiker*innen im Bundestag zu senden. Moderiert wurde die Veranstaltung von Marie Mondieu.



Eine ganz besondere Performance trug Martin Bruchmann vor. Neben seinen Songs "Ticket" und "Soldaten der Liebe" sang er den aktuellen Track "Anders". Den Auftritt habe ich in einem zweiten Video festgehalten: