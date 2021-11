Zwei "Charming"-Promis bei "Ninja Warrior"-Special

Heute, 10:12h, noch kein Kommentar

Die erste Princess Charming ist ebenso bei der sechsten Ausgabe der RTL-Actionshow "Ninja Warrior Germany Promi-Special" dabei wie ein Kandidat der ersten Staffel der Datingshow "Prince Charming": Irina Schlauch und Manuel Flickinger sind zwei von 20 prominente Athlet*innen, die im Ninja-Warrior-Parcours Geld für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" im Rahmen des Spendenmarathons sammeln. Die Sendung soll am 12. Dezember (Sonntag) in der Primetime ausgestrahlt werden.



Schlauch, eine Rechtsanwältin aus Köln, war die Prinzessin in der ersten Staffel von "Princess Charming", die seit Mai auf RTL+ gezeigt wird. Die Staffel wird derzeit auch im Free-TV im Feel-Good-Friday von Vox ausgestrahlt.



Manuel Flickinger warb in der ersten Staffel von "Prince Charming" um die Gunst von Nicolas Puschmann. Am Ende verabschiedete sich der Prinz in Folge fünf von dem Justizfachwirt und Fitnesstrainer.



In der "Ninja Warrior"-Promiversion dürfen die drei besten Promi-Athlet*innen nach zwei Parcours-Runden am Ende des Abends versuchen, den Mount Midoriyama zu bezwingen, der auch in diesem Jahr unter freiem Himmel in Köln auf seine Eroberer*innen wartet. Alle Hindernisse wurden für die Promi-Variante etwas einfacher gemacht als in der regulären Show.



Für jedes bezwungene Hindernis in Runde eins erspielen die Promis 1.000 Euro. Einen weiteren Tausender gibt es, wenn man bei der Ring-Jagd den Silbernen Ring fängt. In Runde zwei spendet RTL pro geschafftem Hindernis 1.500 Euro für den guten Zweck. Am Mount Midoriyama in Runde drei können die Teilnehmenden pro Markierung nochmal 1.000 Euro erspielen.

Als Hindernisse gibt es zunächst Pfeil-Sprung, Planken-Gang, Chaos-Bälle, Tunnelsprung 2.0 zu Ringrutsche, Ring-Jagd und die Wand. Auf der zweiten Stufe warten Reifenwechsel, Drehscheibe, Cargo-Netz mit Doppel-Hebel, Himmelsleiter, Steil-Treppe und der Kamin, bevor der Mount Midoriyama erklommen werden darf.



| Direktlink | Fabian Hambüchen in der Show von 2019 am Mount Midoriyama

Neben den beiden "Charming"-Promis treten viele aus anderen RTL-Shows bekannte Personen an, etwa Ex-Fußballer und Ex-Dschungelkandidat Thorsten Legat. Zu den bekanntesten Teilnehmenden zählen Ex-Fußballschiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb, Ex-Fußballnationalspieler Kevin Großkreutz, Vierschanzentournee-Gewinner Sven Hannawald, No-Angels-Sängerin Sandy Mölling sowie die Moderatorin, Influencerin und Spielerfrau Cathy Hummels. Bereits zum dritten Mal dabei ist Schlagersänger Mickie Krause.



Eine Sonderregel gibt es für RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben: Die 41-Jährige kann als Joker die derzeitige Stefanie Noppinger ziehen, sollte sie ins Wasser fallen. Noppinger kann dann den Parcours dann zu Ende bringen. Bei ihr handelt es sich um die "Last Woman Standing", also die beste Frau bei der regulären Staffel von "Ninja Warrior Germany". (cw)