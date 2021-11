Neues Disney-Feature verbietet das Wort "gay"

Heute, 14:09h, noch kein Kommentar

Ein neuer Text-to-Speech-Reader des amerikanischen Unterhaltungskonzerns Disney und der chinesischen Social-Media-Plattform TikTok hat nach seiner Veröffentlichung am Freitag online für Verwirrung gesorgt, weil darin zunächst einige Bezeichnungen von queeren Menschen untersagt worden sind. Das neue Voice-Feature war eigentlich von Fans freudig aufgenommen worden – es liest eingegebene Texte in der englischen Original-Stimme von bekannte Disney-Figuren wie dem Droiden C-3PO ("Star Wars") oder dem genetisch veränderten Waschbär Rocket Raccoon ("Guardians of the Galaxy") vor. Allerdings stieß auf Unverständnis, dass es – neben Kraftausdrücken – auch Worte wie "gay", "lesbian" oder "queer" schlicht ignorierte.



In sozialen Netzwerken zeigten sich schnell viele über diese Praxis amüsiert bis empört. Manche warfen insbesondere dem Disney-Konzern Homophobie vor, da die Standard-Stimme von TikTok die Begriffe auf Englisch sehr wohl wiedergab.



Außerdem wurde darauf verwiesen, dass man die verbotenen Wörter durch einen Trick trotzdem zu hören bekommt – statt "queer" musste man nur "qweer" schreiben und statt "gay" beispielsweise "gayy". Das Wort "homophobic" stellte dagegen von vornerein kein Problem dar.



Eigenartigerweise waren neben vielen verbotenen queeren Worten einige auch erlaubt – etwa "bisexual", "trans" oder "non-binary".



Disneys MCU character voices on tiktok wont say Gay, Queer, or Lesbian. pic.twitter.com/zbD7YhG0J3 Pwincess Alice Muse (@AnxietyPwincess) November 14, 2021 Twitter / AnxietyPwincess

|

Disney und TikTok haben inzwischen still und heimlich die verbotenen Worte doch noch erlaubt. Allerdings äußerten sich die beiden Firmen nicht dazu, warum die Begriffe ursprünglich untersagt worden waren. Manche spekulieren, dass ein fehlgeleitetes Jugendschutz-Argument der Grund war oder auch ein zu kurz gedachter Versuch, den Missbrauch der Begriffe als Schimpfwort zu verhindern.

Insbesondere TikTok wurde in letzter Zeit immer wieder kritisiert, weil es auf undurchsichtige Art immer wieder queere Inhalte unterdrücken soll. Letztes Jahr hieß es etwa in einem"Spiegel"-Artikel, dass russische und arabische Hashtags und Begriffe für "schwul" oder "lesbisch" von TikTok versteckt worden seien. Im Mai diesen Jahres berichtete BR24, dass die Stummschaltung vieler queerer Begriffe auch deutschsprachige TikTok-Nutzer*innen dazu animiere, sich selbst zu zensieren – so werde etwa das Wort "Homosexualität" durch "Homose*ualität" ersetzt. (dk)