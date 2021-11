Ehe für alle ab 1. Juli 2022 auch in der Schweiz

Heute, 13:13h, noch kein Kommentar

Nach einer positiven Volksabstimmung gilt die Ehe für alle ab kommendem Jahr auch in der Schweiz. "Gleichgeschlechtliche Paare können ab dem 1. Juli 2022 heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln", teilte die Regierung am Mittwoch mit. Die Schweiz ist damit eines der Schlusslichter im westlichen Europa. Ab dem Zeitpunkt der Ehe-Öffnung können damit in der Schweiz keine eingetragenen Partnerschaften mehr geschlossen werden.



Bereits im Dezember 2020 hatte das schweizerische Parlament die Öffnung der Ehe mit deutlicher Mehrheit beschlossen (queer.de berichtete). Der Gesetzentwurf musste aber voerst auf Eis gelegt werden, weil Gegner*innen der Gleichbehandlung mit einer Unterschriftenaktion eine Volksabstimmung erzwungen hatten. Diese ging im September mit 64,1 Prozent Zustimmung zur Ehe für alle aus (queer.de berichtete).

Homo-Gegner*innen warben mit weinenden Kindern

Homophobe Aktivist*innen hatten vergeblich versucht, mit Fotos von weinenden Kindern Stimmung zu machen, und argumentiert, das Wohl von Kindern leide in Regenbogenfamilien (queer.de berichtete). Auch die katholische Kirche hatte Stimmung gegen die Gleichbehandlung im Ehe-Recht gemacht (queer.de berichtete).



Als erstes Land in Europa hatten die Niederlande am 1. April 2001 die Ehe für alle eingeführt. Nach der schweizerischen Ehe-Öffnung werden Schwule und Lesben in 17 Ländern des Alten Kontinents heiraten dürfen. In Deutschland wurde die Ehe für alle am 1. Oktober 2017 eingeführt, in Österreich am 1. Januar 2019. Die Ehe für alle gibt es außerdem auch in zwölf nichteuropäischen Ländern.



Das letzte Land, das die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet hatte, war das mittelamerikanische Costa Rica. Hier können sich gleichgeschlechtliche Paare seit Ende Mai 2020 das Ja-Wort geben (queer.de berichtete). Dieses Jahr gab es weltweit keine einzige Ehe-Öffnung. (dpa/cw)