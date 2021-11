Kristen Stewart produziert übersinnliche queere Realityshow

Kristen Stewart (hier bei einem Auftritt in der Tonight Show Anfang November) hat noch viel vor (Bild: Screenshot NBC)

Heute, 14:34h,

US-Schauspielerin Kristen Stewart hat in einem Interview mit "The New Yorker" verraten, dass sie eine neue queere Sendung plant. Sie entwickle gegenwärtig eine "homosexuelle Geisterjäger-Realityshow", die sie als "paranormales Austoben in einem queeren Umfeld" beschreibt. "Homosexuelle Menschen lieben schöne Dinge", so die 31-Jährige. Deswegen solle die Sendung in einer gehobenen Atmosphäre stattfinden.



Mehr Informationen zu der Sendung sind bislang noch nicht bekannt. So ist unklar, wo und wann die Serie zu sehen sein soll und ob Stewart nur hinter der Kamera aktiv sein oder auch in der Show selbst erscheinen wird.



In dem Interview hat Stewart auch bestätigt, dass sie gemeinsam mit ihrer Verlobten Dylan Meyer am Drehbuch einer Fernsehserie arbeitet. Meyer und Stewart sind seit 2019 zusammen und haben erst Anfang des Monats ihre Verlobung bekanntgegeben (queer.de berichtete). Stewart arbeitet auch an ihrem Langfilm-Debüt als Regisseurin – sie will "The Chronology of Water" von US-Autorin Lidia Yuknavitch verfilmen.

Die 1990 in Los Angeles geborene Stewart stand als 18-Jährige plötzlich im Rampenlicht, nachdem der Teenie-Vampirfilm "Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen" zum weltweiten Erfolg wurde. Sie spielte in der Filmtrilogie die Hauptfigur Bella. Zunächst war sie mehrere Jahre mit ihrem britischen Schauspielkollegen Robert Pattinson liiert. 2015 wurde Stewart von einer Boulevardzeitung als bisexuell geoutet – angeblich durch die eigene Mutter (queer.de berichtete).



Zuletzt spielte Stewart in vielen Independent-Filmen mit, darunter "Certain Women" und "Jean Seberg – Against all Enemies". Im vergangenen Jahr war sie in der lesbischen Weihnachtskomödie "Happiest Season" zu sehen (queer.de berichtete). Zuletzt drehte sie unter anderem in Potsdam den Film "Spencer": Unter der Regie von Pablo Larrain ("Jackie") stellt sie darin Prinzessin Diana dar (queer.de berichtete). Der Film ist bereits in Großbritannien angelaufen – geplanter deutscher Filmstart ist der 27. Januar 2022. (dk)