Heute, 10:52h, noch kein Kommentar

Über uns

Das WIR – Walk In Ruhr, Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin, ist Teil der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Ruhr Universität Bochum. Mit rund 50 Beschäftigten ist das WIR deutschlandweit das erste Zentrum, das Beratung, Information, medizinische Behandlung, Prävention, Psychotherapie und Selbsthilfe zum Schwerpunkt Sexueller Gesundheit unter einem Dach bündelt. Im Sommer 2021 ist das WIR mit einem Modellvorhaben zur Sexuellen Gesundheit in Lebenswelten junger Menschen gestartet.



Das Modellvorhaben wird vom Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) gefördert. Zur Mitarbeit im Modellvorhaben suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Bochum eine*n



Psycholog*in in Teilzeit (50%).



Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Möglichkeit einer Verlängerung besteht.



Ihre Aufgaben:

• Mitarbeit an der Entwicklung von Beratungs- und Schulungsmaterialien zu Gesundheitsförderung und Prävention

• Mitarbeit an der Organisationsentwicklung sowie Ansprache und Beratung von Organisationen und von strategischen Partnern im Modellvorhaben

• Dozent*innentätigkeit zu Sexueller Bildung in Institutionen und Organisationen

• Weiterentwicklung von Strukturen und Prozessen

• Multiplikator*innenschulungen sowie Durchführung von Supervisionen des Teams



Sie verfügen über:

• Abgeschlossenes Studium der Psychologie (Dipl./M.Sc.), verschiedene Schwerpunkte denkbar (z.B. Organisationspsychologie, Entwicklungspsychologie..)

• Erfahrungen in psychologischer Forschung und Entwicklung

• Erfahrungen in Beratung und Schulung zur Gesundheitsförderung und Prävention wären von Vorteil

• Team- und Kommunikationsfähigkeit mit anderen Berufsgruppen

• Motivation, moderne Versorgungsstrukturen auf- und auszubauen

• Interesse am Thema Sexuelle Gesundheit & Sexuelle Bildung sowie Bereitschaft, sich darin einzuarbeiten

• Sensibilität für queere Lebenswelten und Intersektionalität

• Grundkenntnisse zu HIV/AIDS sowie STI wären von Vorteil

• Selbständige und strukturierte Arbeitsweise, gutes Organisationstalent

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Anwender*innensicherheit hinsichtlich Microsoft Office, ORBIS o.Ä. und IBM SPSS



Ihre Perspektiven

Sie sind Mitglied eines interprofessionellen Teams und arbeiten in einem spannenden, institutionenübergreifenden Umfeld. Sie gewinnen vielfältige Arbeitserfahrungen sowohl im medizinischen als auch im kommunikativen und medialen Kontext. Ihnen steht die aktive Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterbildung, bspw. im klinikeigenen Bildungsinstitut (BIGEST), zur Verfügung.



Die Vergütung erfolgt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des Deutschen Caritasverbandes und beinhaltet Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Sie sind am Katholischen Klinikum Bochum angestellt und genießen die Vorteile einer überwiegend arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung bei der KZVK Köln.



Ihre Bewerbung

richten Sie bitte per E-Mail an:

adriane.skaletz-rorowski@klinikum-bochum.de (bitte als ein pdf-Dokument)

oder per Post an:

WIR – Walk In Ruhr

Geschäftsführende Leitung

Frau PD Dr. Adriane Skaletz-Rorowski

Bleichstraße 15, 44787 Bochum



Fragen beantwortet Ihnen Frau Dr. Skaletz-Rorowski gerne telefonisch unter: 0234/509-8923. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und diesen Gleichgestellten im Sinne von § 2 SGB IX sind willkommen.



Exzellent in Klinik, Lehre und Forschung

Das Katholische Klinikum Bochum ist ein Krankenhausverbund der Maximalversorgung und Träger von zehn Einrichtungen. An den sechs Standorten St. Josef-Hospital, St. Elisabeth-Hospital, St. Maria-Hilf-Krankenhaus, Marien-Hospital Wattenscheid, Martin-Luther-Krankenhaus und der Klinik Blankenstein mit insgesamt 1570 Betten versorgen wir jährlich 227.700 stationäre und ambulante Patienten aus der gesamten Region. In unserem Klinikverbund vereinen mehr als 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Spitzenmedizin und Forschung.