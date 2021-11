Die Wiesbadener Aktivist*innen müssen jetzt nach geeigneten Räumlichkeiten für das geplante Zentrum suchen (Bild: Queeres Zentrum Wiesbaden)

Queere Aktivist*innen haben in der hessischen Landeshauptstadt den Trägerverein Queeres Zentrum Wiesbaden gegründet. 28 Einzelpersonen sowie Vertreter*innen von fünf Gruppen haben am Samstag bei der Gründungsversammlung die Satzung zur Vereinsgründung unterzeichnet. "Wir sind unsagbar glücklich, dass wir diesen Schritt geschafft haben", erklärte Rico Ullmann, der jetzt den dreiköpfigen geschäftsführenden Vorstand anführt. "Damit haben wir endlich die notwendigen Ansprechpartner*innen für Politik und Verwaltung, queer-freundliche Akteur*innen und Organisationen in der Stadt."



Neben Ullmann gehören Adrian Beilke-Ramos als Finanzbeauftragter und Franziska Kunsmann als Schriftführerin dem geschäftsführenden Vorstand an. Darüber hinaus wurden Kathrin Tablack (Aids-Hilfe), Peter Hofacker (proFamilia), Manuel Wüst und Lukas Fachinger (Warmes Wiesbaden) zu Beisitzenden gewählt.



| Direktlink | Bereits letztes Jahr veröffentlichte die Stadt Wiesbaden dieses Video zum Zentrum

Ziel des Vereins Queeres Zentrum Wiesbaden ist die Gründung und der Betrieb eines gemeinsamen Zentrums für Menschen vielfältiger geschlechtsbezogener Orientierungen, Identitäten und körperlicher Varianten. Die Landeshauptstadt hatte eine feste Trägerschaft zur Voraussetzung für eine finanzielle Unterstützung gemacht. Im Entwurf für den Doppelhaushalt 2022/2023 sind aktuell rund 300.000 Euro vorgesehen. Das Projekt war bereits im Vorfeld der Kommunalwahl von allen wichtigen demokratischen Parteien in Wiesbaden unterstützt worden.

Zur Gründungsversammlung waren auch Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Obermayr (CDU) sowie weitere Stadtverordnete der Fraktionen von CDU, Grünen und SPD anwesend. Obermayr überbrachte die Grüße der Stadtverordnetenversammlung und erklärte die breite Unterstützung durch die Fraktionen des Stadtparlaments. "Bei der gesellschaftlichen Akzeptanz sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen, jetzt geht es darum, den Menschen der LSBTIQ-Community die nötigen Räume zu geben, die Begegnungen und dem Austausch mit vielen Menschen in unserer Stadt förderlich sind."



Dem neu gewählten Vorstand steht in den kommenden Monaten eine Menge Arbeit bevor: Gemeinsam mit der Stadt geht es darum, eine geeignete Immobilie für das Queere Zentrum zu finden. Gespräche und Besichtigungen dazu haben laut dem Vorstand bereits stattgefunden. (pm/cw)