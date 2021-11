Lil Nas X gewinnt American Music Award

Lil Nas X wird für das beliebteste Musikvideo des Jahres ausgezeichnet

Heute, 16:31h, noch kein Kommentar

Das ist der wohl queerste Gewinner für die Kategorie "Favorite Music Video" bei den prestigeträchtigen American Music Awards: Der Song "Montero (Call Me By Your Name)" von Lil Nas X wurde bei einer live im Fernsehsender ABC aus Los Angeles übertragenen Galaveranstaltung als bestes Musikvideo des Jahres ausgezeichnet. In dem Video gibt es nicht nur eine extrem queere Version des biblischen Garten Eden, der 22-jährige Rapper verführt darin auch den Teufel mit einem Lap Dance (queer.de berichtete). Lil Nas X setzte sich bei diesem Publikumspreis gegen Silk Sonic ("Leave The Door Open"), Cardi B ("Up"), Olivia Rodrigo "Drivers License" und The Weeknd ("Save Your Tears") durch.



Lil Nas X war außerdem in der Kategorie "Favorite Male Pop Artist" nominiert worden. Hier musste er sich dem britischen Superstar Ed Sheeran geschlagen geben.

"Montero (Call Me By Your Name)" erreichte im April den ersten Platz der amerikanischen Charts. Auch in vielen Ländern war das Lied ganz oben in der Hitparade dabei, etwa in Australien, Kanada, Großbritannien und Österreich. In Deutschland und der Schweiz schaffte es das Lied immerhin auf den zweiten Rang. In den USA löste der Song mit seinem unmissverständlich schwulen Inhalt für eine regelrechte Moralpanik unter evangelikalen Eiferern und LGBTI-feindlichen Politiker*innen (queer.de berichtete). Auf Youtube verzeichnet das Video bereits rund 400 Millionen Klicks.

Großer Sieger bei den American Music Awards wurde die südkoreanische Pop-Band BTS, die drei Preise einheimsen konnte, darunter auch die Königsdisziplin "Artist of the Jahr" (Künstler*innen des Jahres). Zudem trat das Septett mit den Kollegen der britischen Band Coldplay auf und gab den gemeinsamen Song "My Universe" zum Besten. Bei der Show trat außerdem auch die Hamburger Sängerin Zoe Wees mit "Girls Like Us" auf.



Einen Auftritt hatten auch die ESC-Gewinner*innen von Måneskin. Die italienische Band war mit dem Coversong "Beggin'" für den "Favorite Trending Song" nominiert, musste sich aber Megan Thee Stallion und "Body" geschlagen geben. (dk)