Ampel-Koalition mit vielen queerpolitischen Versprechen

Die neue Koalition aus SPD, Grünen und FDP will in den nächsten vier Jahren mehrere Projekte für queere Menschen auf den Weg bringen. Das geht aus dem 177-seitigen Koalitionsvertrag (PDF) hervor, der gegenwärtig bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag in Berlin vorgestellt wird. Die drei beteiligten Parteien müssen dem Vertrag mit dem Motto "Mehr Fortschritt wagen" noch zustimmen.



So wollen die zukünftigen Koalitionspartner den Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes "um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität" ergänzen. Diese Forderung nach der Reform von Artikel 3 wurde bereits seit Jahren von queeren Aktivist*innen gestellt. Allerdings wird nicht – wie von LGBTI-Organisationen gefordert – auch auf geschlechtliche Minderheiten eingegangen (queer.de berichtete).



Außerdem ist ein ressortübergreifender "Nationaler Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt" vorgesehen. "Darin unterstützen wir u. a. die Länder bei der Aufklärung an Schulen und in der Jugendarbeit, fördern Angebote für ältere LSBTI und bringen in der Arbeitswelt das Diversity Management voran, insbesondere im Mittelstand und im öffentlichen Dienst", heißt es in dem Koalitionsvertrag. Der Aktionsplan soll einen eigenem Haushalt in Höhe von 70 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Einen derartigen Aktionsplan gibt es auf Landesebene bereits in allen Bundesländern mit Ausnahme von Bayern. Ferner versprechen die Koalitionäre eine Stärkung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und des Gleichbehandlungsgesetzes sowie eine dauerhafte Haushaltsabsicherung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.



Zudem soll queerfeindliche Hasskriminalität schärfer bekämpft werden: In Paragraf 46, Absatz 2 des Strafgesetzbuches sollen künftig geschlechtsspezifische und homosexuellenfeindliche Beweggründe ausdrücklich aufgenommen und Hasskriminalität aufgrund des Geschlechts und gegen queere Menschen durch die Polizeidienststellen von Bund und Ländern separat erfasst werden.



Auch das Familienrecht soll modernisiert werden: Dazu gehört die Reform des Abstammungsrechts, die bestehende Diskriminierung von Regenbogenfamilien und deren Kindern beenden soll. Die Große Koalition hatte letztes Jahr die Ungleichheit zwischen traditionellen und Regenbogenfamilien durch eine Beratungspflicht für lesbische Elternpaare noch ausbauen wollen (queer.de berichtete).

Endlich Reform des Transsexuellengesetzes?

Zudem will die neue Koalition das in weiten Teilen verfassungswidrige Transsexuellengesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen – und das, obwohl mit Leni Breymaier eine erbitterte Gegnerin von trans Rechten für die SPD mitverhandelte (queer.de berichtete). Das angekündigte Gesetz erfüllt viele Forderungen von Aktivist*innen. So soll das Verfahren laut Koalitionsvertrag vor dem Standesamt – und nicht mehr vor Gericht – stattfinden, die Änderung des Geschlechtseintrag soll grundsätzlich per Selbstauskunft erfolgen und das "Offenbarungsverbot" ausgeweitet werden. "Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssen vollständig von der GKV übernommen werden", heißt es konkret im Koalitionsvertrag. Die Große Koalition hatte bereits in der letzten Legislaturperiode ein von Trans-Organisationen viel kritisiertes Reformgesetz vorgestellt, das 2019 auf Eis gelegt wurde (queer.de berichtete).



Die neue Koalition will auch Lücken beim Verbot von Behandlungen an intergeschlechtlichen Kindern schließen. An geschlechtlichen Minderheiten bereits begangenes Unrecht soll aufgearbeitet werden. Wörtlich heißt es dazu im Vertrag: "Für Trans- und Inter-Personen, die aufgrund früherer Gesetzgebung von Körperverletzungen oder Zwangsscheidungen betroffen sind, richten wir einen Entschädigungsfonds ein."



Außerdem hat die Koalition vereinbart, das noch immer existierende Teil-Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer sowie für transgeschlechtliche Personen abzuschaffen. Auch Lücken beim Verbot der "Konversionsbehandlungen" sollen geschlossen werden.



Die Koalitionsparteien haben sich zudem darauf geeinigt, Asylverfahren für queere Verfolgte zu überprüfen. Ihre Unterbringungen sollen sicherer gemacht und eine besondere Rechtsberatung für sie eingebracht werden.



Auf europäischer Ebene will die Koalition darüber hinaus dafür eintreten, dass Regenbogenfamilien und gleichgeschlechtliche Ehen bzw. Lebenspartnerschaften "in allen Mitgliedsstaaten mit allen Rechtsfolgen" aberkannt werden. Die Europäische Union müsse zudem in allen Rechtsakten, die gegen Diskriminierung aufgrund von Rassismus gelten, auch Homosexuellenfeindlichkeit und andere Ungleichbehandlung umfassen.



"Der queerpolitische Stillstand findet endlich ein Ende"



Queerpolitiker*innen der designierten Regierungsparteien zeigten sich über das Ergebnis der Verhandlungen zufurieden: "Der queerpolitische Stillstand findet endlich ein Ende. Die Ampel hat sich auf eine große Fortschrittsagenda zur Stärkung der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt geeinigt", erklärte Jens Brandenburg (FDP). Ulle Schauws (Grüne) sagte im queer.de-Interview triumphierend: "Insgesamt lesen sich die queerpolitischen Teile des Koalitionsvertrages wie ein grünes Wahlprogramm."



Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland sprach in einer ersten Reaktion von einem "vielversprechenden Koalitionsvertrag" LSVD-Vorstandsmitglied Henny Engels erklärte: "Die von den Ampelparteien vereinbarten Ziele versprechen eine spürbare Verbesserung der Rechte von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen." Gleichzeitig mahnte die Aktivistin: "Die Verwirklichung von Gleichberechtigung, ein besserer Diskriminierungsschutz und wirksame Maßnahmen gegen Hass und Hetze dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden."



Wie sieht die Umsetzung aus?



Unklar ist, ob alle Forderungen auch wie vereinbart umgesetzt werden. Regierungskoalitionen sind in der Vergangenheit immer wieder – insbesondere in Krisensituationen – mit dem Abarbeiten ihrer Versprechen ins Stocken geraten. So versprach die schwarz-gelbe Regierungskoalition etwa bereits 2009 eine Reform des Transsexuellengesetzes, das "auf eine neue zeitgemäße Grundlage" gestellt werden sollte (queer.de berichtete). Das viel kritisierte alte Gesetz ist aber bis heute in Kraft.



Zudem ist die neue Regierung teilweise auf Unterstützung der Opposition angewiesen. Beispielsweise muss sie bei der angestrebten Grundgesetzänderung im Gleichbehandlungsartikel in beiden Kammern des Parlaments eine Zweidrittelmehrheit zustande bringen. Nicht nur im Bundesrat könnte die Union ihr Veto einlegen, im Bundestag könnten CDU/CSU und AfD gemeinsam das Projekt blockieren.



Weitere wichtige Themen der Regierungskoalition betreffen unter anderem die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro (aktuell liegt die Lohnuntergrenze bei 9,60 Euro). Zudem sollen das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt, jährlich 400.000 Wohnungen gebaut und Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Auf besonderes Interesse in manchen Kreisen wird auch das Versprechen führen, dass eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene" eingeführt werden soll. Zudem wird die Klimakrise als "Menschheitsaufgabe" beschrieben – daher sei der massive Ausbau erneuerbarer Energien wichtig.

Verteilung der Ministerien

Bereits am Mittag war in der Presse die Verteilung der Ministerien bekanntgegeben worden. Demnach soll die SPD neben dem Kanzleramt das Innen-, Verteidigungs-, Bau-, Arbeits-, Gesundheits- sowie Entwicklungsministerium erhalten. Die Grünen sollen ein neues Ministerium für Wirtschaft und Klima anführen ebenso wie das Außenamt, sowie das Familien- Landwirtschafts- und Umweltministerium. Außerdem soll die Ökopartei den Vizekanzler oder die Vizekanzlerin stellen und das nächste deutsche Mitglied der EU-Kommission vorschlagen dürfen. Die FDP soll neben dem seit Monaten geforderten Finanzministerium auch für Justiz, Verkehr sowie Bildung und Forschung verantwortlich sein.



Die Namen der Minister*innen sind bislang noch nicht mitgeteilt worden – bislang ist einzig Olaf Scholz (SPD) als Regierungschef gesetzt. Er soll laut "Spiegel" spätestens am 8. Dezember zum neunten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden. Als so gut wie sicher gilt, dass Christian Lindner (FDP) Finanzminister wird und Annalena Baerbock (Grüne) Außenministerin. Die Jobs als Superminister für Wirtschaft und Klima und Vizekanzler wird wohl Robert Habeck (Grüne) erhalten.



Unklar ist, ob auch queere Minister*innen am Kabinettstisch Platz nehmen werden. Bislang war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das einzige offen homosexuelle Mitglied in der Merkel-Regierung. Queeren Politiker*innen der Ampelparteien werden im Vorfeld der Bekanntgabe kaum Chancen auf einen Ministerposten eingeräumt – die grünen Abgeordneten Sven Lehmann und Ulle Schauws werden jedoch als Staatssekretär*innen im Familienministerium gehandelt, das auch für Senioren, Frauen, Jugend, Integration und Gleichstellung verantwortlich ist. Der SPD-Politiker Michael Roth, seit 2013 Staatsminister für Europa, könnte zudem Staatssekretär im Entwicklungsministerium werden.



