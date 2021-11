Heute, 04:30h, noch kein Kommentar

Das Queere Netzwerk NRW ist der landesweite Fach- und Dachverband der LSBTIAQ*-Selbsthilfe mit mehr als 40 Mitgliedsgruppen aus ganz NRW. Wir bieten Vernetzung, Bildung, Beratung und Empowerment zu Themen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt für Nordrhein-Westfalen. Wir sind Träger der Fachstellen Queere Jugend NRW, SCHLAU NRW, #MehrAlsQueer, Landeskoordination Trans*, Landeskoordination Inter* und Regenbogenfamilien NRW. In unserer Geschäftsstelle sind aktuell 20 hauptamtliche Mitarbeitende beschäftigt.



Wir suchen zum 01.02.2022 oder später ein*e engagierte*n



Verbandsreferent*in / Stellvertretende Geschäftsführung d/w/m/offen

(Stellenumfang: 80 – 100%, unbefristet)



Ihre Aufgaben sind:

• Vertretung des Vereins nach außen und innen

• Teamführung und Dienstaufsicht über die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle

• Organisation der Geschäftsstelle und Projektsteuerung

• Unterstützung des ehrenamtlichen Vorstands und der Mitgliedsorganisationen

• Haushaltsplanung, Antragstellung und Verwendung öffentlicher Fördermittel

• LSBTIAQ*-Interessenvertretung in Politik, Behörden und Verbänden

• Mitwirkung in landesweiten Fachgremien

• Veranstaltungsmanagement (z.B. CSD-Empfang)

• Begleitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Sie bringen mit:

• Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikationen

• Kenntnisse im Zuwendungswesen und in der Beantragung öffentlicher Förderungen

• Erfahrungen im Projektmanagement und in der Teamleitung

• Fachliche Kenntnisse zum Handlungsfeld LSBTIAQ*

• Erfahrungen in der (politischen) Interessenvertretung

• Fähigkeiten in der Kommunikation mit unterschiedlichen Zielgruppen

• Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind wünschenswert

• Bereitschaft zu Dienstreisen sowie zu Wochenend- und Abendarbeit



Wir bieten:

• Vergütung nach TV-L 13, Einstufung je nach Erfahrung

• Einen facettenreichen Arbeitsbereich mit großen Gestaltungsfreiräumen

• Ein ambitioniertes Netzwerk aus vielfältigen Mitgliedsgruppen

• Ein tolles Geschäftsstellenteam im Herzen von Köln



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen mit aussagekräftigem Motivationsschreiben und Lebenslauf bis zum 03.01.2022 ausschließlich per Mail und bitte in einer einzigen Datei an: . Angaben zu Geschlecht oder Familienstand sowie das Einsenden eines Fotos werden nicht erwartet.



Es ist uns ein besonderes Anliegen, viele Perspektiven in unsere Arbeit mit einzubeziehen und Diskriminierungen entgegenzuwirken. Wir laden Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen daher besonders zur Bewerbung ein.



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich in der Kalenderwoche 2 in Köln statt.



Ansprechperson:

Benjamin Kinkel, Geschäftsführung Queeres Netzwerk NRW e.V. ( )