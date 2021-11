Berlin: Bezirksamt Mitte sucht Queerbeauftragte_n / Koordinierung Antidiskriminierung und Diversity (m/w/d)

Heute, 05:15h, noch kein Kommentar

Das Bezirksamt Mitte ist Arbeitgeber für mehr als 3.000 Menschen. Berlin-Mitte, das bedeutet: arbeiten im Herzen der Hauptstadt. Das Bezirksamt Mitte steht für Vielfalt. Bewerbungen, die die Vielfalt unseres Bezirkes widerspiegeln, sind uns sehr willkommen. Bei uns warten interessante Aufgaben und Herausforderungen in mehr als 80 Berufen auf Sie! Diese wollen wir gemeinsam mit Ihnen angehen, getreu unserer Devise: "Wir machen Mitte!"



Das Bezirksamt Mitte sucht ab dem 01.01.2022 unbefristet eine



Queer-Beauftragte bzw. einen Queer-Beauftragter / Koordinierung Antidiskriminierung und Diversity (m/w/d)



Kennziffer: 233/2021

Bewerbungsfrist: 03.12.2021



Besoldungsgruppe: A 10 (eine Bewertung nach A 12 wird angestrebt)

Vollzeit mit 40 Wochenstunden



Entgeltgruppe: E 9b, Fallgr. 2 Teil I der EntgeltO zum TV-L (eine Bewertung nach E 11, einzige Fallgr. wird angestrebt)

Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden



Ihr Arbeitsgebiet umfasst:



Queerbeauftragte_r im Bezirksamt Mitte von Berlin

• Das Bezirksamt informiert die/den Queerbeauftragte_n unverzüglich über Vorhaben, Programme, Maßnahmen und Entscheidungen, die ihre/seine Aufgaben berühren, und gibt ihr/ihm vor einer Entscheidung innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme.

• Die Queerbeauftragte* regt Vorhaben und Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von queeren Menschen im Bezirk an. Sie arbeitet insbesondere mit gesellschaftlich relevanten Gruppen, Behörden und Betrieben zusammen. Die Beauftragte* informiert die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs. Sie ist Ansprechperson für Beschäftigte und Bürger*innen.

• Die Queerbeauftragte* gibt dem Bezirksamt Empfehlungen zur Verbesserung der Gleichberechtigung von queeren Personen. Dazu kann sie das Bezirksamt innerhalb einer angemessenen Frist zur Stellungnahme auffordern.

• In Angelegenheiten, die queere Belange berühren, kann die Beauftragte* über das Bezirksamt Vorlagen zur Kenntnisnahme in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen.



Bearbeitung strategischer Fragen der Anti-Diskriminierung und Diversity

• Entwicklung einer bezirklichen Strategie gegen Diskriminierung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und landesweiter Leitlinien im Bezirksamt Mitte in Zusammenarbeit mit den Beauftragten, den Fachämtern und Organisations-einheiten (OE) des Bezirksamts. Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Zielen zur Förderung eines diskriminierungsfreien Arbeitsumfeldes und Handelns des Bezirksamtes Mitte

• Beratung des Bezirksamts, der Fachämter und OEs in Fragen der Anti-Diskriminierung sowie der Vielfalt (Diversity) und interkulturellen Kompetenz

• Fachliche Beratung der politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger; Erarbeitung von Vorlagen für Bezirksamt und BVV im Bereich Anti-Diskriminierung; Fertigung von Stellung- nahmen zu Vorhaben, Programmen und Maßnahmen im Bereich der Anti-Diskriminierung; Berichterstattung gegenüber dem Bezirksamt



Bezirkliche Beschwerdestelle für Diskriminierung

• Beschwerdestelle für Beschäftigte nach dem AGG: Erstellung / Überarbeitung / Evaluation und Bekanntmachung des Beschwerdeverfahrens für die Mitarbeitenden des Bezirksamtes Mitte (Information und Annahme der Beschwerde, Ermittlung des Sachverhalts, Prüfung des Sachverhalts und Mitteilung des Ergebnisses, Ergreifung von Maßnahmen, Evaluation zur Wirksamkeit der Maßnahmen) sowie Einzelberatung von Beschäftigten des Bezirksamtes zu Diskriminierungsvorfällen

• Beschwerdestelle für Bürger_innen nach dem LADG: Erstellung und Bekanntmachung des Beschwerdeverfahrens für Bürger_innen sowie Einzelfallberatung für Beschwerden gegenüber dem Bezirksamt

• Dokumentation und Monitoring von Diskriminierungsfällen innerhalb des Bezirksamtes

• Leitung der Öffentlichkeits- und Informationsarbeit im Verantwortungsbereich (einschließlich der Pflege der entsprechendes Intranet-/Internetseites des Bezirks)

• Ansprechperson für Behörden, Vereine, Initiativen und sonstige Organisationen, die sich mit Fragen der Anti-Diskriminierung befassen

• Einrichtung und Leitung von organisationsübergreifenden Arbeitsgruppen zum Thema Anti-Diskriminierung sowie Entwicklung, Begleitung oder Mitarbeit in internen und externen Arbeitsgruppen und Netzwerken (z.B. Mitarbeitenden-netzwerk)

• Kooperation mit den Senatsverwaltungen, der Landesantidiskriminierungsstelle und anderen Einrichtungen

• Organisation von bezirksamtsinternen Formaten wie Workshops, Fachtagen etc.

Berichterstattung an den Senat und die politischen Gremien des Bezirksamtes

• Bewirtschaftung eigener Haushaltsmittel

• Zusammenarbeit/ Austausch mit den Beschäftigtenvertretungen (PR, FV, SBV) des Bezirks insbesondere bei internen Diskriminierungsvorfällen



Sie haben...



als Tarifbeschäftigte bzw. Tarifbeschäftigter (m/w/d)

• einen Bachelor (bzw. FH-Abschluss (Dipl.)) im Studiengang Öffentliche Verwaltungswirtschaft bzw. Öffentliche Verwaltung, Public Management

oder

• einen Bachelor (bzw. FH-Abschluss (Dipl.)) im Studien-gang Sozialwissenschaften (z.B. Genderstudies) bzw. einer vergleichbaren Fachrichtung mit profildienlichen Inhalten

oder

• haben den Verwaltungslehrgang II erfolgreich absolviert

• Wünschenswert sind mehrjährige Erfahrungen in den Themenfeldern "Anti-Diskriminierung" und/oder "LGBTIQ"



als Beamtin bzw. Beamter (m/w/d)

• die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes



Wir bieten...



• eine dauerhafte Beschäftigung bei einem zuverlässigen und sicheren Arbeitgeber

• abwechslungsreiche Tätigkeiten mit Eigenverantwortung

• ein familienfreundliches Arbeitsumfeld und eine gute Work-Life-Balance (durch zeitliche Selbstbestimmung, flexible Arbeitszeiten, Einstieg in mobile Arbeit, Angebot von Telearbeitsplätzen)

• aktive Gesundheitsangebote während der Arbeitszeit

• umfangreiche Weiterentwicklungsmöglichkeiten (wie Fachfortbildungen, Sprachkurse, Coachings, Hospitationen) und ein individuelles Wissensmanagement

• die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes zum Austausch mit europäischen Verwaltungen

• eine betriebliche Altersvorsorge

• 30 Tage Urlaub pro Jahr

• eine zentrale Lage und eine gute Verkehrsanbindung



Sie finden sich im Profil wieder?



Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über diesen Link.



Die vollständige und für die Auswahl verbindliche Stellenausschreibung (inkl. Anforderungsprofil) finden Sie hier als PDF.



Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf dem Karriereportal oder auf unserer Homepage.



Ihre Ansprechperson für das Bewerbungsverfahren:

Herr Karsten Knuth



030 / 9018-23463



Ihre Ansprechperson für das Aufgabengebiet:

Frau Kerstin Drobick



030 / 9018-32048