"Star Trek: Discovery" doch noch im November in Deutschland

Sie dürfen sich auch hierzulande wieder ein Bussi geben: Culber (Wilson Cruz, li.) und Stamets (Anthony Rapp) (Bild: Netflix)

Heute, 07:19h,

Nur zwei Tage vor dem eigentlichen Start der vierten Staffel von "Star Trek: Discovery" in Deutschland hatte ViacomCBS Mitte November den Stecker gezogen: Die queerste Serie des Science-Fiction-Franchise sollte außerhalb von Nordamerika erst irgendwann im nächsten Jahr mit dem Start des konzerneigenen Streamingdienstes Paramount+ an den Start gehen, teilte der Konzern damals mit (queer.de berichtete).



Das führte zu teils scharfen Reaktionen von Trekkies – und ViacomCBS ändert jetzt seine Strategie: Die neue Reihe wird nun doch in vielen Ländern bereits jetzt veröffentlicht, in Deutschland im linearen Programm des Streamingdienstes Pluto TV, der zu ViaconCBS gehört. Die ersten beiden Folgen, die bereits in den USA veröffentlicht worden sind, werden am Freitag, den 26., um 21 Uhr auf Pluto TV Sci-Fi Premiere feiern. Danach wird wöchentlich eine neue Episode ausgestrahlt.



Bereits am Mittwoch war auf der "Star Trek"-Facebookseite der Kurswechsel verkündet worden: "Wir hören euch. Wir lieben die Serie auch", hieß es dort. "Wir versprechen, dem Franchise und seinen loyalen Fans die globale Liebe und Sichtbarkeit zu geben, die es im expandierenden Universum auf Paramount+ verdient."



Auf Pluto TV Sci-Fi wird die Reihe daher neben Deutschland auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien und in Großbritannien zu sehen sein. Immer freitags wird nach der US-Premiere (am Donnerstag) eine neue Folge um jeweils 21 Uhr gezeigt. Die Folgen werden am Samstag und Sonntag zur gleichen Zeit wiederholt. Ein On-Demand-Angebot gibt es nicht. In weiteren Ländern, in denen Paramount+ bereits gestartet ist, soll "Discovery" in Kürze auf dem Streamingdienst erhältlich sein – dazu zählen Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland.



Pluto TV zeigt bereits seit dem plötzlichen Ende der Serie auf Netflix auf einem eigens kreierten Science-Fiction-Channel die ersten Staffeln von "Discovery" linear und teilweise auch auf Abruf. Allerdings gibt es Einschränkungen: Die Reihe läuft nur in deutscher Synchronisation und nicht in Originalfassung und wird durch Werbeeinblendungen unterbrochen. Dafür ist die Nutzung des Kanals ohne Anmeldung und kostenlos möglich.

Die seit 2017 laufende Reihe "Star Trek: Discovery" gilt als bislang queerste Serie des 1966 gestarteten Science-Fiction-Franchise, das auf der Serie "Raumschiff Enterprise" mit William Shatner und Leonard Nimoy basiert. Zu den Hauptfiguren gehört mit Paul Stamets (Rapp) und Hugh Culber (Wilson Cruz) seit der ersten Staffel auch ein schwules Paar. Zudem kamen in der letzten Staffel mit Adira Tal (Blu del Barrio) und Gray Tal (Ian Alexander) ein aus einer nichtbinären und einer trans Person bestehendes Paar als Nebenfiguren hinzu (queer.de berichtete). Adira und Gray wurden in Staffel vier zu Hauptfiguren befördert. (dk)