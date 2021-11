Jugendnetzwerk Lambda sucht Bildungs- und Ehrenamtsreferent*in (m/w/d)

Heute, 10:20h, noch kein Kommentar

Das Jugendnetzwerk Lambda e. V. sucht zum 01.02.2022:



Bildungs- und Ehrenamtsreferent*in (m/w/d)



Lambda Bund ist ein bundesweiter Verein für queere Jugendliche und queere Jugendarbeit. Hier setzen sich junge Queers für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation ein: Für mehr Freiräume, mehr Möglichkeiten, mehr gesellschaftliche Teilhabe, mehr Vernetzung und Austausch. Um das zu erreichen, handeln wir auf verschiedenen Ebenen: Wir bieten bundesweite Beratung für junge LSBTIQ an. Durch Jugendbegegnungen und Workshops erleichtern wir jungen Queers das Kennenlernen und den Austausch untereinander. Verschiedene DIY-Projekte stärken das Selbstbewusstsein und erleichtern es, die eigene Stimme zu erheben. Und außerdem setzen wir uns auf Bundes- und Länderebene auch politisch für unsere Interessen ein.



Die ehrenamtlichen Aktiven werden bei diesen Aufgaben von einem fünfköpfigen hauptamtlichen Team unterstützt.



Aufgaben:

• Anleitung und Unterstützung von Ehrenamtlichen bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen, Angeboten und Projekten

• Koordination und Qualitätssicherung der Veranstaltungen, Angebote und Projekte sowie des internationalen Jugendaustauschs von Lambda

• Konzeption und Durchführung von (Bildungs-)Veranstaltungen

• Vorbereitung der Antragsstellung und Abrechnung sowie Berichterstattung für die Förderprogramme

• Akquise und Betreuung von Ehrenamtlichen sowie Referent*innen und Honorarkräften

• Enge Abstimmung und Unterstützung der Vorstandsarbeit zusammen mit der Geschäftsführung

• Ehrenamtsförderung: Ausbau, Pflege und Qualifizierung der ehrenamtlichen Strukturen und Einsatzmöglichkeiten

• Projektleitung der Vereinszeitschrift "out!"

• Öffentlichkeitsarbeit: Pflege der Homepage (wordpress) und Bewerbung von Veranstaltungen

• Bundesweite Netzwerkarbeit mit Akteur*innen der (queeren) Jugendarbeit



Wir wünschen:

• Abgeschlossenes (Fach)Hochschulstudium der Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit, Pädagogik, Bildungswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation

• Einschlägige Berufserfahrung oder vergleichbare ehrenamtliche Erfahrung

• Erfahrungen in Projektkoordination und Veranstaltungsorganisation

• Erfahrungen im Freiwilligenmanagement

• Erfahrungen in und besonderes Interesse an der (LSBTQ*-) Jugendarbeit und in der Gestaltung von Bildungsangeboten

• Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen von LSBTIQ Jugendlichen und jungen Erwachsenen

• Hohe kommunikative Kompetenzen und eine selbstständige Arbeitsweise

• Bereitschaft, auch an Wochenenden zu arbeiten und Veranstaltungen vor Ort zu betreuen

• Sensible und diskriminierungsbewusste Sprache in Wort und Schrift

• Eine offene und diskriminierungssensible Haltung gegenüber den vielfältigen Identitäten und Erfahrungen der Lambda Zielgruppe

• Gerne gute bundesweite Vernetzung in relevanten Bereichen

• Sichere Anwendung gängiger Office-Anwendungen



Wir bieten:

• Eine unbefristete Teilzeitstelle (50%) in einem spannenden, vielseitigen Arbeitsumfeld und in enger Zusammenarbeit mit engagierten Ehren- und Hauptamtlichen. Aufgrund eines laufenden Förderprogrammes beträgt der Stellenumfang befristet bis zum 31.12.2022 75%. Eine dauerhafte Erhöhung des Stellenumfangs auf 75% wird angestrebt.

• Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD Bund (Entgeltgruppe E 12). Der Arbeitsort ist Berlin.

• Möglichkeiten zur Weiterbildung und Weiterentwicklung

• Eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeit, die viel Selbstständigkeit erfordert und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

• Eine flexible Arbeitszeitgestaltung



Wir freuen uns über qualifizierte Bewerber*innen, die Ihre Fähigkeiten bei uns einbringen möchten. Über Bewerbungen von marginalisierten queeren Personen freuen wir uns besonders und laden insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichte, Personen of Color und Schwarze Personen sowie Menschen, die behindert werden, ein, sich zu bewerben.



Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail und mit aussagekräftigen Unterlagen (in einer Datei) bis zum 1. Januar 2022 an: !



Für Rückfragen steht unsere Geschäftsführerin Kim Trau per E-Mail kim.trau@lambda-online.de oder Telefon 0163 1687113 gern zur Verfügung.