Bill Kaulitz erzählt von Klo-Quickie

Der 32-jährige Musiker Bill Kaulitz hat im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz von einer Partynacht in Los Angeles berichtet. Demnach habe er sich auf einer Thanksgiving-Feier mit Mezcal, einem mexikanischen Agavenschnaps, betrunken. "Dann ging es natürlich nicht gut aus, weil ich dann mit jemandem auf dem Klo verschwunden bin und ich hab dann so einen kleinen Klo-Quickie gehabt", so der Frontmann von Tokio Hotel.



Welches Geschlecht sein Gegenüber hatte, verriet Kaulitz nicht. Nur so viel: Die Person, mit der er ein amouröses Abenteuer erlebte, sei nicht allein auf der Party gewesen. Deswegen habe er "echt aufpassen" müssen. "Natürlich stand diese Person aber direkt vorm Klo, als wir herauskamen", so der Sänger lachend.



Bruder Tom spielte den Empörten: "Du bist eine Schlampe!", so der Ehemann von Heidi Klum. Er stichelte weiter: "Du hast eine Ehe kaputtgemacht, schäm dich!"

Bill Kaulitz wurde als Teenager zum Superstar, als die Band Tokio Hotel 2005 mit "Durch den Monsun" den ersten Platz der deutschen Charts erreichte. Er hatte in der Vergangenheit lange Jahre nie eine konkrete Aussage zu seiner sexuellen Orientierung gemacht. Erst Anfang dieses Jahres erklärte er erstmals im Vorfeld der Veröffentlichung seiner Autobiografie "Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre", dass er bereits in einen Mann verliebt gewesen sei und in einer Dreiecksbeziehung lebte (queer.de berichtete). Er erzählte auch davon, dass er bereits einen Sexarbeiter in ein Motelzimmer bestellt habe, obwohl in seiner Wahlheimat Kalifornien Prostitution eigentlich verboten ist (queer.de berichtete).



2019 hatte Bill Kaulitz als Juror in der umstrittenen ProSieben-Sendung "Queen of Drags" teilgenommen. Erst kürzlich zeigte er sich auf Instagram mit High Heels (queer.de berichtete). (cw)