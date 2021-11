Queere Kritik am Koalitionsvertrag

Heute, 13:03h,

Die Ampel-Parteien haben in ihrem am Mittwoch vorgestellten Koalitionsvertrag viele queerpolitische Versprechen verankert, die Homo-Hasser*innen in Panik verfallen lassen. Aber es gibt auch Kritik: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Die Linke.queer vermisst gleich mehrere Punkte in dem Papier.



Zwar gestehen Daniel Bache und Frank Lauenburg, die Sprecher der queeren Aktivist*innen innerhalb der Linkspartei, am Freitag ein, dass der Koalitionsvertrag viele begrüßenswerte Vorhaben enthalte, die bislang mit der Union nicht durchsetzbar gewesen seien. Man werde die konkrete Umsetzung "von links kritisch" begleiten. "Gleichwohl offenbart ein zweiter Blick auf das Vertragswerk, was und wer bei dem vermeintlichen 'Aufbruch' unter den Schlitten gerät: Mitten in der vierten Welle spielen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die queeren Communitys keine Rolle mehr. Ein queerer Rettungsschirm, wie ihn nach der Linken auch die Grünen und verschiedene queere Verbände gefordert haben, findet sich unter den Vorhaben nicht mehr", so Bache und Laubenburg.

"Soziale Probleme von LSBTIQ*"

Außerdem tauchten politische Forderungen zu Themen wie Sexarbeit oder HIV/Aids nicht auf. "Themen wie 'Sexuelle und geschlechtliche Gesundheit' und 'Soziale Teilhabe' von LSBTIQ* spielen ausschließlich im Zusammenhang mit Entwicklungspolitik eine Rolle und werden damit zu einem Problem 'der Anderen' gemacht, obwohl es auch in Deutschland oftmals an bedarfsgerechter und niedrigschwelliger Gesundheitsversorgung fehlt und die sozialen Probleme von LSBTIQ*, etwa die überproportionale Armut und Arbeitslosigkeit von trans Personen, völlig unter dem Radar laufen", so die queeren Linken. Man werde in den nächsten Jahren das "in weiten Teilen unsoziale Diversity-Management der Ampel" zum Thema machen.



Zudem kündigten Bache und Laubenburg an, dass die Linksfraktion in Kürze bekanntgeben werde, wer als queerpolitischer Sprecher oder queerpolitische Sprecherin in dieser Legislaturperiode fungieren werde. Die engagierte ehemalige Sprecherin Doris Achelwilm hatte bei der Bundestagswahl im September den Wiedereinzug ins Parlament verpasst.



Für uns als @Linksfraktion bleibt trotz der Fortschritte, die die #Ampel im Koalitionsvertrag verspricht, viel zu tun: Als linke Opposition werden wir genau darauf achten, dass aus guten Plänen auch gute Gesetze werden und dabei eng mit der Community zusammenarbeiten. https://t.co/GfGMOiU7LZ Kathrin Vogler, MdB (@voglerk) November 25, 2021

| Twitter / voglerk | Linken-Abgeordnete Kathrin Vogler verspricht, eng mit der queeren Community zusammenzuarbeiten

Bei der Linken ist die LGBTI-Politik allerdings nicht unumstritten, wie etwa queerfeindliche Äußerungen der NRW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht zeigten (queer.de berichtete). Die Linke.queer hatte zuletzt auch "Trans- und Homosexuellenfeindlichkeit" innerhalb der eigenen Partei beklagt (queer.de berichtete).

"Begriff 'Geschlechtsidentität' taucht im Koalitionsvertrag nicht auf"

Kritik an den Ampel-Fraktionen kommt auch von anderer Seite, weil im Koalitionsvertrag nur eine Ergänzung des Nichtdiskriminierungs-Artikels 3 des Grundgesetzes um das Merkmal "sexuelle Identität" vorgesehen ist. Geschlechtliche Minderheiten sollen hier aber nicht berücksichtigt werden. "Mit Blick auf die Verfolgung queerer Menschen in der jüngeren deutschen Geschichte und den aktuellen dramatischen Abbau von Grundrechten in Polen und Ungarn fordern wir einen expliziten Schutz sowohl von geschlechtlicher Identität als auch sexueller Identität im Grundgesetz zu verankern", erklärte Josefine Liebing, Mitinitiatorin der Initiative Grundgesetz für alle. "Vor diesem Hintergrund stimmt uns mit Sorge, dass der Begriff 'Geschlechtsidentität' im gesamten Koalitionsvertrag nicht einmal auftaucht."



"Das Grundgesetz soll alle Personen unter Artikel 3 vor Diskriminierung schützen", ergänzte Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* (BVT*). "Dass dieser Schutz auch für alle lesbischen, schwulen, bisexuellen, asexuellen, trans*, inter* oder nicht-binären Personen gilt, sollte in einer Demokratie eine Selbstverständlichkeit sein. Mit Blick auf die Vergangenheit und Gegenwart stellen wir jedoch fest: Wir brauchen eine Änderung der Verfassung, damit dieser Diskriminierungsschutz für alle verständlich und zeitlich überdauernd festgehalten wird." (dk)