Erstes trans Regierungsmitglied in Schweden

Pialeny / wikipedia) Lina Axelsson Kihlblom war als Anwältin, Lehrerin und Schulleiterin tätig (Bild:

Schwedens neue Regierungschefin Magdalena Andersson hat am Dienstag die 51-jährige trans Frau Lina Axelsson Kihlblom zur Schulministerin ernannt. Die Sozialdemokratin ist das erste trans Regierungsmitglied des skandinavischen Landes. Ihre Parteifreundin Andersson war am Montag nach einigen Turbulenzen zur Regierungschefin gewählt worden. Sie trat als erste Frau an die Spitze der schwedischen Regierung.

In ihrem 2015 erschienenen Buch "Wirst Du mich jetzt lieben?" beschreibt Axelsson Kihlblom ihre Transition, die sie mit 19 Jahren begann. In einem Beitrag für den Sender SVT schrieb sie drei Jahre später, es habe schon immer trans Menschen gegeben. "Wir sind die neue Normalität", sagte sie. Die Mutter zweier Töchter war als Anwältin, Lehrerin und Schulleiterin tätig. Sie spricht fließend Deutsch, Französisch, Spanisch, Englisch und Schwedisch.



Im Oktober 2020 wurde Petra de Sutter aus Belgien als erste trans Person in Europa mit einem Ministeramt betraut (queer.de berichtete). (cw/AFP)