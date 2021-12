Mr. Gay Germany: Erstmals trans Person im Finale

Heute, 16:29h,

Als erste trans Person könnte Max Appenroth Mr. Gay Germany werden: Gemeinsam mit sechs Männern ist Max am vergangenen Wochenende ins Finale des Wettbewerbs gewählt worden. Angetreten waren zwölf Bewerber, die sich in Köln mehreren Challenges stellen mussten.





Max hatte sich mit den Worten "Ich bin Kölner trans Aktivist und Diversity Berater" vorgestellt – und ist überglücklich über den Erfolg: "Jetzt im Finale zu stehen, bedeutet mir so wahnsinnig viel!", so Max auf Instagram. "Das erste Mal, dass eine trans Person überhaupt im Vorentscheid und jetzt sogar auch Finale dabei ist. Ich bin stolz auf meine Leistung dieses Wochenende & freue mich auf das nächste Kapitel in diesem Abenteuer."



Im Vorfeld der Zwischenrunde vergangenes Wochenende erklärte Max im queer.de-Interview, dass es in der Schwulen-Community noch immer Ausgrenzung gegen trans Menschen gebe: "Ich habe es schon erlebt, dass ich auf bestimmte Partys nicht gehen durfte und Bars mich nicht reinlassen würden, wenn sie wüssten, wer oder wie ich bin", so Max – und appellierte an die Community: "Es wäre super, wenn cis schwule Männer sich mehr mit trans Themen auseinandersetzen und sich mit uns zum Beispiel im Kampf um unsere Selbstbestimmung solidarisieren würden."

Im Finale muss sich Max nun mit Robin, Marvin, Bilel, Flo, Marc Arthur und Nick messen. Bei dem jährlichen Wettbewerb zum Mr. Gay Germany ist nicht nur Haut, sondern auch Hirn gefragt. Gesucht wurde laut Ausschreibung ein "Role-Model und Vorbild" als "internationaler Botschafter" und "Repräsentant der schwulen Community Deutschlands". Der Sieger tritt beim internationalen Wettbewerb an. 2015 konnte mit Klaus Burkart ein Deutscher die Wahl gewinnen (queer.de berichtete).



Letztes Jahr schaffte es mit Chiyo Gomes bereits ein trans Mann ins Finale von Mr. Gay England. Er wurde dabei von der transphoben Homo-Organisation LGB Alliance angegriffen (queer.de berichtete). (cw)