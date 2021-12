"Pretty Little Liars"-Star hat sein Coming-out

Julian Morris (re.) mit seinem Partner Landon Ross (Bild: Instagram / Julian Morris

Der 38-jährige britische Schauspieler Julian Morris hat auf Instagram seinen langjährigen Partner Landon Ross vorgestellt – und sich damit geoutet. "18 Jahre zusammen und das waren die besten, weil sie mit dir waren. Ich liebe dich", so Morris. Dazu veröffentlichte er mehrere Bilder, die das Paar beim Schmusen zeigte. Bei seinem Partner handelt es sich um Landon Ross, einen Künstler aus Los Angeles.



Ross veröffentlichte auf seiner Instagram-Präsenz ebenfalls mehrere Bilder des Paars. Dazu schrieb er: "Der Beginn unser 19. Jahres ist das Beste am Leben. Ich liebe dich."

Bislang hatte Morris nicht öffentliche über seine sexuelle Orientierung gesprochen. Das LGBTI-Portal "Instinct Magazine" merkte an: "Es ist nicht klar, ob Morris seine sexuelle Orientierung bewusst versteckt hat, da er sein Privatleben privat gehalten hat. Aber es scheint so, als ob er zum ersten Mal die Romanze mit einem Mann angesprochen hat." Zumindest hatte Morris bereits zuvor seinen Freund auf Instagram gezeigt, aber nicht erklärt, um wen es sich dabei handelte.



Morris spielte zur Jahrtausendwende in mehreren britischen TV- und Filmproduktionen mit, bevor Hollywood ihn entdeckte. Er erhielt Rollen in mehreren Serien: So war er in sieben Folgen der letzten Staffel von "Emergency Room – Die Notaufnahme" ("ER") dabei. Außerdem spielte er in 20 Folgen der Teenie-Serie "Pretty Little Liars" den Medizinstudenten Wren Kingston, der sich in die Schülerin Spencer (Troian Bellisario) verguckte. In sieben Folgen der vierten Staffel der Sitcom "New Girl" stellte er Ryan Geauxinue dar. Zudem gehörte er zum Cast der Amazon-Serie "Hand of God" – darin spielte er einen Prediger. Zudem hatte er große Rollen in Filmen wie dem Drama "Viper Club" mit Susan Sarandon und dem Fantasy-Film "Dragonheart 3 – Der Fluch des Druiden" mit Ben Kingsley. (cw)