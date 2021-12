Auch nach zehn Jahren wirkt diese schwule Lovestory wie neu

Von Dieter Oßwald

Nach reichlich Bier und Joints auf der Party seiner Hetero-Freunde zieht Russell (Tom Cullen) noch weiter zum Feiern in eine Gay-Bar. Mit steigendem Alkoholpegel steigt sein Selbstvertrauen. Das Urinal der Toilette erweist sich als ziemlich perfekte Flirt-Location. Sein gerade gesichteter Schwarm beißt prompt an. Noch ein bisschen Fummeln im Flur, schon ist der Partner für die Nacht klar gemacht. Schwankend macht sich das betrunkene Paar auf den gemeinsamen Heimweg.



Am Morgen danach entpuppt sich der One-Night-Stand freilich als eher ungewöhnlich. Russell soll die Geschichte der letzten Nacht in ein Aufnahmegerät erzählen, "für ein Kunstprojekt", wie der Besucher versichert. Viel Erinnerung hat der Gastgeber nicht mehr. Doch Glen (Chris New) lässt nicht locker: "Hättest du gewünscht, mein Schwanz wäre größer", will er wissen. "Weshalb wolltest du nicht gefickt werden?", bohrt er weiter.

Kiffen. Saufen. Knutschen.



Poster zum Film: "Weekend" läuft im Dezember 2021 bundesweit in der queerfilmnacht

Und das ist erst die kleine Ouvertüre zu einem geselligen Plauder-Marathon, der ein Wochenende dauern wird. Den ganzen Samstag verbringen die beiden zusammen. Quasseln. Kiffen. Saufen. Knutschen. Zwischendurch vergnügen sie sich auf einem Jahrmarkt oder hängen in der Disco ab. Und plaudern noch mehr über Gott und die Welt und die letzten Fragen der Menschheit.



Zunehmend geht es ans Eingemachte. Russell erzählt von seiner Zeit im Heim. Glen von seinem ersten Mal. Es geht um den Traum vom großen Glück. Um das etwas bescheidenere Ziel von Bescheidenheit. Oder die Hoffnung auf eine funktionierende Beziehung. Im Bett spielen sie das Coming-out vor Russells Vater nach, zu dem es nie gekommen war: "Ich bin schwul" – "Dann bin ich stolzer auf dich, als wenn du der erste Mensch auf dem Mond gewesen wärst."

Die queere Variante von "Before Sunrise"

Wie in der "Before Sunrise"-Trilogie von Richard Linklater gelingt in dieser queeren Variante des Briten Andrew Haigh ein cleverer Blick auf Freuden und Sorgen, deren Wiedererkennungswert viel Potenzial für Empathie und Vergnügen bietet. Die schlagfertigen Dialoge sorgen dafür, dass man sich selten totgequatscht fühlt. Als Sahnehäubchen entwickelt sich eine fröhliche Lovestory der reichlich romantischen Art.



Auch dabei schließt sich der Kreis zu "Before Sunrise", und wie einst bei Ethan Hawke und Julie Delpy ist auch den beiden Jungs kein Happy-End beschieden. Am Morgen nach dem Morgen danach muss Glen in seinen Flieger in die USA. Der Abschied am Bahnsteig hat fast Klassikerqualitäten. Die homophoben Pöbeleien von Mitreisenden geben dieser Liebesgeschichte einen realistischen Rahmen.



So unaufdringlich, fast beiläufig solche Einlagen inszeniert sind, verzichtet Andrew Haigh ("Looking) in seinem zweiten Spielfilm auf die gängigen Erzählmuster und Klischees. Fast semi-dokumentarisch begleitet er seine beiden Figuren auf ihrem Weg zum Kennenlernen. Mittendrin, statt nur dabei gerät zum Motto für das Publikum. Auch nach zehn Jahren wirkt diese Lovestory wie neu. Höchste Zeit für ein Fortsetzung à la "Before Sunrise".



Weekend. Romantik-Drama. Großbritannien 2011. Regie: Andrew Haigh, Darsteller*innen: Tom Cullen, Chris New, Jonathan Race, Laura Freeman, Loretto Murray, Jonathan Wright, Sarah Churm, Vauxhal Jermaine, Joe Doherty, Kieran Hardcastle, Mark Devenport, Steve Blackman, Julius Metson Scott, Martin Arrowsmith, Caroline Wooley, Caroline Cawley. Laufzeit: 96 Minuten, Sprache: englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Im Dezember 2021 in der queerfilmnacht