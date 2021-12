"Club Las Piranjas" kehrt auf RTL+ als Serie zurück

Heute, 12:45h,

"Auf diese Wiedereröffnung haben nicht nur Fans des gepflegten Pauschaltourismus gewartet", so RTL in einer Pressemitteilung vom Dienstag, in der das neue Projekt von Hape Kerkeling angekündigt wird. Der 56-jährige Komiker wird den Fernsehfilm "Club Las Piranjas" aus dem Jahr 1995 mit einer Miniserie auf RTL+ fortsetzen. Die Serie soll nach der Veröffentlichung im Streamingportal auch im Hauptsender RTL gezeigt werden. Dabei soll es ein "Wiedersehen mit berühmt-berüchtigten Figuren [geben], wobei einer natürlich nicht fehlen darf: Hape Kerkeling, der wieder in die Hauptrolle des gerissenen Animateurs Edwin Öttel schlüpft".



Der vom NDR produzierte Film "Club Las Piranjas" war eine Satire auf den durchorganisierten Pauschal-Cluburlaub. Hape Kerkeling spielte dabei Edwin Öttel, ein Animateur an der Seite seiner Kollegin Biggi Oxford, die von Schauspielerin und Sängerin Angelika Milster gespielt wurde. Milster soll wie auch Judy Winter, die die Clubdirektorin Dr. Renate Wenger darstellte, in der Serie zurückkehren.



Der "Club Las Piranjas" öffnet wieder seine Pforten!

Hape Kerkeling kehrt als Animateur Edwin Öttel in der neuen 4-teiligen Mini-Serie zurück auf den Bildschirm.



Produktion ab Anfang 2022. Welcome back, Edwin! #ClubLasPiranjas



Weitere Infoshttps://t.co/80vWr9iBLE pic.twitter.com/6N4DkHqhIY RTL+ (@RTLplus) December 7, 2021 Twitter / RTLplus

"Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Regisseur Sven Unterwaldt und ein Wiedersehen mit den großartigen Schauspielerinnen Angelika Milster und Judy Winter", erklärte Kerkeling "Wer noch alles dabei sein wird, verrate ich nicht. Nur so viel: Es wird ein Knaller!"

"Ganz großer Spaß für alle von 14 bis 99"

RTL zeigte sich über das neue Projekt begeistert: "Dass wir mit Hape Kerkeling nun auch das Comeback seiner fiktionalen Paraderolle Edwin Öttel feiern können, freut mich wahnsinnig", so Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Mit der Neuauflage des Komödien-Klassikers gelinge "es uns einmal mehr, das Beste aus Streaming und Broadcast zu vereinen." Die Serie werde ein "ganz großer Spaß für alle Zuschauerinnen und Zuschauer von 14 bis 99!"



Die Handlung wird so beschrieben: Edwin Öttel (Kerkeling) hat im Leben nicht wirklich viel richtig gemacht – dafür aber einiges falsch. Auch seine Karriere als Animateur hat er eigentlich längst an den Nagel gehängt. Doch als er plötzlich von der Vergangenheit eingeholt und auf geheime Mission entsandt wird, begibt sich die ehemalige Animateurs-Legende wieder ins Urlaubsparadies, wo nicht nur nervige Pauschaltouristen warten.



Kerkeling hatte im Frühjahr angekündigt, nach sieben Jahren weitgehender TV-Abstinenz wieder für neue Sendungen der RTL-Gruppe zur Verfügung zu stehen. Als erstes startete vergangenen Monat Kerkelings neue siebenteilige Reise-Dokumentation "Hape und die 7 Zwergstaaten" (queer.de berichtete). Darin bereist der Entertainer die sieben Länder Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan. Die Serie war bei Vox erfolgreich: Im November war die erste Folge über Malta, die am Sonntag um 19.10 Uhr ausgestrahlt wurde, sogar mit 1,63 Millionen Zuschauer*innen die meistgesehene Sendung des kleinen RTL-Brudersenders – und das, obwohl die Folge bereits zuvor auf RTL+ veröffentlicht worden war. Inzwischen wurden auch Folgen über Liechtenstein und den Vatikan ausgestrahlt.



Am Montagabend räumte Vox mit "Ein Abend mit Hape" seine gesamte Primetime für den Entertainer frei. Dabei zeigte der Sender eine Aufzeichnung aus dem Hansa-Theater in Hamburg – dort wurde Kerkeling unter anderem von der langjährigen Freundin Dunja Hayali interviewt. 1,19 Millionen Zuschauer*innen verfolgten die dreistündige Sendung laut Zahlen der GfK im Schnitt. (dk)