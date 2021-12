Wegen trans Figur: "West Side Story" in Teilen des Nahen Ostens verboten

manche Länder wollen ihrer Bevölkerung Anybodys (Iris Menas, li.) nicht zeigen (Bild: 20th Century Fox)

Heute, 11:46h,

Die Neuverfilmung von "West Side Story" ist laut "NBC News" in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Bahrain, Oman und Kuwait verboten worden. In Saudi-Arabien und Katar erhielt der Film schlicht keine Aufführungserlaubnis. In den anderen Länder erteilten die nationalen Zensurbehörden Disney und 20th Century Fox Schnittauflagen, die aber von den beiden Filmproduktionsfirmen abgelehnt worden sind. Damit wird der Film nicht wie geplant am Freitag in diesen Ländern anlaufen.

Kritisiert wurde die trans Figur Anybodys. Die Nebenrolle wird von Broadwaystar Iris Menas dargestellt, der sich auf Twitter als nicht-binäre Lesbe identifiziert. Menas war unter anderem im Broadway-Musical "Jagged Little Pill" zu sehen, das auf dem gleichnamigen Album der kanadischen Sängerin Alanis Morissette basiert. Im Film "West Side Story" aus dem Jahr 1961 war Anybodys ein burschikoses Mädchen, das aufgrund seines Geschlechts nicht Mitglied bei der Gang Jets werden durfte. Im neuen Film wird die Figur als trans dargestellt.

Zensurbehörden in LGBTI-feindlichen Ländern gehen derzeit vermehrt gegen Hollywood-Blockbuster vor, selbst wenn queere Figuren nur am Rande vorkommen. So hatten Saudi-Arabien, Katar und Kuwait den Superheldenfilm "Eternals" verboten, weil darin ein schwules Paar vorkommt, das sich in einer Szene küsst (queer.de berichtete).



Bei "West Side Story" hat Ariana DeBose die Rolle der Anita übernommen (Bild: 20th Century Fox)

In Deutschland ist "West Side Story" bereits am Donnerstag angelaufen. Die FSK hat den Film hierzulande ab 12 Jahren freigegeben und die Aufführung an stillen Feiertagen erlaubt. Die Hauptrollen spielen Ansel Elgort (Tony) und Rachel Zegler (Maria), als Regisseur trat Altmeister Steven Spielberg noch einmal an. Die Rolle der Anita wurde von der queeren Broadway-Darstellerin Ariana DeBose übernommen. Sie spielte unter anderem im Erfolgsproduktionen "Hamilton: An American Musical" und "Summer: The Donna Summer Musical" mit und war zuletzt im Netflix-Film "The Prom" zu sehen. (dk)