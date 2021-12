Der athletische Niko vom Venice Beach

Von Phil Hollister

Auch aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation habe ich gerade wenig neue Produktionen. Daher passt es gut, wieder einen Videoclip eines athletischen Mannes aus meinem Archiv zu zeigen, den ich vor einigen Jahren für meine Marke "Athletic-Star"-aufgenommen habe.



In einem früheren Vlog-Beitrag hatte ich bereits von einem damaligen Auftrag berichtet, sexy Männerclips für einen Pay-TV-Kanal zu produzieren. Für eine vierwöchige Produktionsreise kaufte ich mir damals ein Around-the-world-Ticket zu einem unschlagbar günstigen Preis und entschied mich für die Strecke Miami – Los Angeles – Sydney – Kapstadt – London.



Das Video mit Niko entstand in Los Angeles. Genauer gesagt am Strand von Santa Monica in unmittelbarer Nähe zum berühmten Fitness-Mekka Venice Beach. Wieder einmal entdeckte ich das Model in einer schwulen Bar. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ob es das legendäre "Abbey" in West Hollywood war, wo heutzutage viele attraktive Tänzer allabendlich die Gäste mit sexy Tanz-Performances unterhalten. Auf jeden Fall war Niko relativ frisch aus Rumänien nach Amerika gezogen.



Ich war – wie damals sehr oft – der erste Producer eines angehenden Erotikstars. Niko hatte nach meinem Dreh, wo es ja nur um schöne Körper ging, wie viele andere Geschmack gefunden, sich vor der Kamera zu präsentieren. In der Regel fallen dann bei entsprechenden Gagen sämtliche Hüllen. Naja, und bei der ansässigen Adult-Industrie in L.A. kam es sicherlich schnell zu guten lukrativen Angeboten.



Heutzutage muss ich doch öfter schmunzeln, wie viele dieser Jungs eigene OnlyFans-Accounts mit unzähligen Followern haben. Meist drehen sie sich sogar selbst mit Stativ oder Handy-Stick. Da gefallen mir meine Old-School-Clips in halber Geschwindigkeit einfach besser. Aber alles ist ja wie immer Geschmackssache.