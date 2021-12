Rasmus Andresen ist bündnisgrüner Sprecher im Europaparlament

Heute, 11:17h, noch kein Kommentar

Der Flensburger Europa-Abgeordnete Rasmus Andresen ist der neue Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Europaparlament. Die 21 Parlamentarier*innen wählten den 35-Jährigen zum Nachfolger von Sven Giegold, der als Staatssekretär ins Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Robert Habeck wechselt.



News aus Brüssel: @RasmusAndresen ist zum Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Europaparlament gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für meinen Nachfolger! Das verspricht: Kontinuität bei Inhalten und Wandel im persönlichen Stil @Gruene_Europa @Die_Gruenen pic.twitter.com/I9zaejlH4c Sven Giegold (@sven_giegold) December 14, 2021 Twitter / sven_giegold

Rasmus Andresen ist Mitglied der dänischen Minderheit, Teil der queeren Community und seit 2019 Europaabgeordneter. Er vertritt die Grüne/EFA-Fraktion im Haushaltsausschuss und stellvertretend in den Ausschüssen für Industrie, Forschung und Energie sowie Binnenmarkt und Schutz der Verbraucher*innen. Er ist ebenfalls Mitglied der fraktionsübergreifenden LGBTI-Intergruppe, die sich für die Rechte queerer Menschen engagiert.



Vor seiner Wahl ins Europaparlament war Andresen zehn Jahre lang Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein. Dort engagierte er sich auch als queerpolitischer Sprecher seiner Fraktion. In den letzten beiden Jahren vor seiner Wahl ins EU-Parlament war er Vizepräsident des Kieler Parlaments.

Rasmussen will sich in neuer Position für LGBTI-Rechte engagieren

"Ich sehe unsere Rollen im Europaparlament auch als Ideen- und Impulsgeber*innen für die Bundesregierung", so Andresen nach seiner Wahl. Der Einsatz für LGBTI-Rechte soll dabei eines seiner Themen sein: "Auch der Queerpolitik möchte ich in meiner neuen Rolle einen angemessenen Raum geben und will mich gemeinsam mit unserer neuen grünen Außenministerin, sowie den Kolleg*innen in Berlin und Brüssel dafür einsetzen, dass die Rechte von queeren Menschen in Deutschlands Außen- und Europapolitik endlich verstärkt berücksichtigt werden. Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brüssel als Sprecher der Grünen-Delegation in diesem Sinne zu unterstützen."



Die Bündnisgrünen stellen mit 21 Abgeordneten die zweitgrößte deutsche Partei im Europaparlament – knapp hinter der CDU, die nach der Wahl vor zwei Jahren 23 Parlamentarier*innen nach Straßburg und Brüssel entsenden konnte. (pm/cw)