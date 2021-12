Dreharbeiten zu "How to Dad" beendet

Heute, 11:02h, noch kein Kommentar

Neue Väter braucht das Land: Eine Serie der ARD beschäftigt sich damit, wie es Männer mit der Kindererziehung handhaben. Wie der Senderverbund nun mitteilte, ist am Mittwoch die letzte Klappe für die Serie gefallen, die den Arbeitstitel "How to Dad" trägt. Die Serie soll nächstes Jahr in der ARD-Mediathek veröffentlicht werden. Die Rolle des schwulen Vaters Berti übernahm Schauspieler Patrick Güldenberg, der zuletzt in der Sky-Miniserie "Die Ibiza Affäre" zu sehen war.



Der Inhalt von "How to Dad": Die vier Väter Alexander, Berti, Roman und Sami bringen ihre Vorschulkinder jeden Mittwoch zum Ballettunterricht. Während sie im Vorraum warten, entwickelt sich ein ungewöhnlicher Gesprächskreis. Im pointierten Smalltalk geht es neben Erziehung um persönliche Rollenbilder, moderne Paarkonzepte und nervige Gender-Klischees. Der smarte Influencer Roman, der schwule Stay-at-Home-Dad Berti, der sportive Start-up-Gründer Alexander und der machohafte Geschäftsmann Sami könnten kaum verschiedener sein. Doch eine Gemeinsamkeit eint das diverse Quartett: Als die taffe Ballettlehrerin Theresa zum Kursabschluss einen Vater-Kind-Tanz plant, erwacht ein ungeahnter Ehrgeiz, der bei den Kindern nicht nur Begeisterung auslöst. Die ARD verspricht eine "humorvolle und zugleich emotionale Comedy-Serie".

In den Hauptrollen standen neben Güldenberg Vladimir Burlakow, Helgi Schmid, Ugur Kaya und die Choreographin und Schauspielerin Nikeata Thompson vor der Kamera. Zum Cast gehören u.a. auch Acelya Sezer, Lilou Copeland, die Geschwister Ari und Eliah Weinkauf, Paula Löschnig und Latife Genc. Der mehrfach preisgekrönte Regisseur Jakob Lass hat die Regie übernommen. "How to Dad" ist eine Produktion von Keshet Tresor Fiction im Auftrag von Degeto Film, der gemeinsame Filmeinkaufsorganisation der ARD. Die Reihe wurde exklusiv für die ARD-Mediathek produziert. (cw)