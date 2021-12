Von Jeja Klein

Wenn es um die Kreativität geht, mit der Fans ihre Liebe zu Romanen abseits der Bücher zelebrieren, muss die Harry-Potter-Community keinen Vergleich fürchten. Im Jahr 2005 erfanden die Nerds im US-Staat Vermont an der Ost-Küste das "Muggel-Quidditch". Seitdem werfen sich Spieler*innen ohne magische Fähigkeiten mit einem Besen zwischen den Beinen Bälle zu und versuchen, sie in großen Ringen zu versenken.



Das Vorbild: Das Quidditch-Spiel aus den Erfolgsromanen der Britin J.K. Rowling, die in den vergangenen Jahren immer wieder mit transfeindlicher Stimmungsmache von sich Reden machte. Doch die Fans zeigten sich schon oft progressiver als der Kopf hinter ihren Lieblingsbüchern. Und so wächst nun selbst das Quidditchspiel kreativ über die transphobe Autorin hinaus.



Die US-Ligen "U.S. Quidditch" und die "Major League Quidditch" wollen sich umbenennen und den aus den Harry-Potter-Büchern bekannten Namen des Sports loswerden. In den Büchern ist Quidditch der beliebteste Zeitvertreib unter Zauberern und Hexen und wird in einer internationalen Liga ausgetragen, in der schließlich auch Harry Potter selbst als "Sucher" Ruhm erringt.

Namensvorschläge heimlich gesammelt

Beide Ligen hätten im vergangenen Jahr im Stillen unter anderem Namensvorschläge gesammelt, um sich von Rowling zu emanzipieren, wie es in einem gemeinsamen Statement heißt. Man befinde sich zudem in Beratung durch Anwält*innen, um markenrechtlichen Implikationen der Umbenennung gerecht zu werden.



Der Schritt raus aus der Namensgebung von Rowling könnte den Sport sogar noch größer machen. Immerhin hält Warner Bros. Namensrechte an "Quidditch". Übertragungen von Spielen und Sponsoring durch andere Träger wären möglich, wenn nur der Name ein anderer wäre. So erhoffen es sich jedenfalls die Organisator*innen der großen Ligen. Doch welcher Name es dann wird, ist noch nicht bekannt gemacht worden.

Inklusion verpflichtet

"Unser Sport hat den Ruf als eine der progressivsten Sportarten in der Welt entwickelt, was Geschlechtergleichheit und Inklusion angeht", heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Das verdanke man auch der "gender maximum"-Regel, die besagt, dass Teams nicht mit mehr als vier Spieler*innen des selben Geschlechts auf dem Feld stehen dürfen. "Beide Organisationen fühlen sich verpflichtet, diesem Ruf in allen Aspekten des Betriebs gerecht zu werden und glauben, dass diese Änderung ein Schritt in diese Richtung ist."



Man hoffe, dass die Umbenennung dabei helfe, sich weiter von Rowling zu distanzieren, die wegen ihrer Anti-Trans-Positionen in den vergangenen Jahren unter zunehmende, kritische Beobachtung geraten sei.



Die Ankündigung der Ligen kam kurz nachdem Rowling mal wieder via Twitter ihre Verachtung für transgeschlechtliche Frauen kundgetan hatte. Im Kommentar auf einen BBC-Artikel formulierte sie zynisch: "Die penishaltige Person, die dich vergewaltigt hat, ist eine Frau." (queer.de berichtete)



Wie auch schon zuvor bei transphoben Ausfällen erhielt Rowling auch dieses mal deutliche Kritik. Eine populäre Widerrede stammt von der Wonder-Woman-Darstellerin aus den 70-er Jahren, Lynda Carter (queer.de berichtete). Die hatte sich auch schon in der Vergangenheit oft mit der queeren Community solidarisch gezeigt.