Fritzi leckt Hedi: Lesbische Weihnachten im Ersten

Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 28. Folge (59 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

Ein "kleines queeres Wunder" nennt Johannes Kram die aufwändige ARD-Produktion "Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit" – und das ist nicht übertrieben. Am Samstag, den 27. Dezember zeigt das Erste ab 20.15 Uhr alle sechs Folgen der queeren Kaufhaus-Saga, in deren Mittelpunkt ein lesbisches Paar steht: Hedi (Valerie Stoll), Verkäuferin in der Textilabteilung, und Fritzi (Lia von Blarer), die Tochter des KaDeWe-Besitzers, sind nicht nur schwer verliebt, sondern haben auch sehr lustvollen Sex miteinander. Bereits ab Montag um 5.30 Uhr laufen die Folgen in der ARD-Mediathek.



Kurz vor der Ausstrahlung des queeren Binge-Watching-Events plaudern Julia von Heinz, die prominente (heterosexuelle) Regisseurin von "Eldorado KaDeWe", und die lesbische Drehbuch-Koautorin Sabine Steyer-Violet im QUEERKRAM-Podcast von Johannes Kram aus dem Nähkästchen. "Ich habe schon die Sorge, dass Menschen ausschalten", befürchtet von Heinz, deren Film "Und morgen die ganze Welt" als deutscher Beitrag für den Oscar ins Rennen ging. Eine große TV-Programmbeilage habe im Vorfeld gar auf eine Ankündigung verzichtet, weil die Serie eine Zumutung sei.

"Große Female-Empowerment-Story"



Szene aus "Eldorado KaDeWe": Hedi (Valerie Stoll) und Fritzi (Lia von Blarer) im queeren Nachtclub "Eldorado" (Bild: ARD Degeto / RBB / Constantin Film / UFA Fiction / Dávid Lukács)

"Lesbische Liebe zur Prime Time zu erzählen, ist eine wahnsinnig tolle Chance", sagt Sabine Steyer-Violet, die auch Creative Producerin der Netflix-Serie "Unorthodox" war. Allerdings sei für sie auch der Druck groß gewesen, jetzt besonders gut sein zu müssen. "Das ist eine große Female-Empowerment-Story, die wir da geschrieben haben", ist sie mit dem Ergebnis zufrieden. Die Regisseurin selbst nimmt sich bei der Botschaft vom "Eldorado KaDeWe" zurück. "Film soll unterhalten", sagt Julia von Heinz. "Mich unterhält auf jeden Fall, wenn ich überrascht werde."



Im Podcast sprechen die beiden Frauen über die Entstehungsgeschichte der lesbischen Storyline, den Einfluss des Films "Carol", die Reaktion des KaDeWe, den Diversity-Boom in der Film- und Fernsehbranche sowie die Auswirkungen von #ActOut. Es geht um Radikalität im Film und Triggerwarnungen, um Rosa von Praunheim als Ersatzvater, aber auch sehr offen um Dissonanzen beim Entwickeln der Serie. Während Sabine Steyer-Violet etwa Bauchschmerzen damit hat, dass sich ausgerechnet die selbstbewusste Fritzi freiwillig einer Elektroschock-"Therapie" unterzieht, um sich von ihrer Homosexualität zu "heilen", war es Julia von Heinz wichtig, diese Folter zu zeigen.



Sabine Steyer-Violet, Johannes Kram und Julia von Heinz vor dem Tonstudio

Beim Sex waren sie sich dagegen einig: Lesben im Film hielten immer nur zärtlich Händchen, meint Steyer-Violet, es sei wichtig, dass man endlich mal das "gesamte Spektrum" zeige. "Fritzi leckt Hedi", stehe deshalb auch explizit im Drehbuch. "Sex ist superwichtig, um Beziehungen zu erzählen", ergänzt Julia von Heinz, und sie habe nichts dagegen, wenn diese Szenen auch antörnen.



"Auch heterosexuelle Männer?", will Johannes Kram wissen. Sind homosexuelle Sexszenen zu Weihnachten im Ersten nur deshalb möglich, weil es sich um zwei Frauen handelt? Sowohl Kram als auch Sabine Steyer-Violet glauben nicht an schwulen Analverkehr zur Prime Time. "Dann muss das die nächste Serie sein", sagt Julia von Heinz.





Zu Gast bei QUEERKRAM

