Guido Maria Kretschmer feiert "Shopping Queen"-Geburtstag in der Türkei

Heute, 12:05h, noch kein Kommentar

Am 30. Januar 2012 hatte Vox die 1. Folge der "Shopping Queen" ausgestrahlt. Die Sendung entwickelte sich für den Kölner Privatsender zum Erfolg: 2014 wurde sie sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis für das "beste Dokutainment" ausgezeichnet. Nach insgesamt 2.081 Folgen und 94.686 Sendeminuten feiert die beliebte Styling-Doku mit Guido Maria Kretschmer jetzt zehnjähriges Jubiläum. Zu sehen ist die Jubiläumswoche vom 31. Januar bis 4. Februar jeweils um 15 Uhr bei Vox.



Wie Vox am Dienstag mitteilte, reisen die fünf Kandidatinnen Dana (26 Jahre aus Witten, Assistentin in der Immobilienverwaltung), Melanie (34 Jahre aus Uelzen, Fotografin), Manuela (58 Jahre aus Nideggen, Rentnerin), Kemi (38 Jahre aus dem Elsass, Künstlerin) und Hannah (26 Jahre aus Stuttgart, Studentin) zum runden Geburtstag in die Türkei nach Antalya, wo einst die "Shopping Queen" ihren Ursprung hatte. Denn die Show basiert auf dem türkischen Format "Bana Her Şey Yakışır" (Alles passt mir), das allerdings bereits im Jahr 2015 eingestellt wurde.

"Finde das perfekte Outfit zu deinem Sommercocktail an der türkischen Riviera!"

"Ich fand es eine wunderbare Idee, unsere Jubiläums-Kandidatinnen als Geschenk in den Urlaub zu schicken", so Kretschmer. "Das Motto lautet: 'Happy Birthday, "Shopping Queen'! Finde das perfekte Outfit zu deinem Sommercocktail an der türkischen Riviera!'" Ob "Sex on the Beach", "Rainbow", "Pink Lady", "Cosmopolitan" oder "Swimming Pool" – jede Kandidatin bekommt an ihrem Shopping-Tag einen anderen Cocktail, zu dem sie ihr Outfit shoppen muss.



In den Jubiläumsfolgen helfen außerdem prominente Shopping-Begleitungen mit türkischen Wurzeln den Queens nicht nur bei dem perfekten Outfit, sondern unterstützen auch bei der Kommunikation in der Landessprache. Bleibt die Frage, ob Schauspieler Timur Ülker, Comedienne Meltem Kaptan, Schauspielerin und Moderatorin Funda Vanroy, YouTuberin Saliha "Sally" Özcan oder Schauspielerin Wilma Elles das beste Shopping-Händchen hat?



Während die Tageskandidatin shoppt, schauen sich die Konkurrentinnen ihre Homestory und ihren Kleiderschrank entspannt in Liegen am Pool oder im Hotelgarten an. Außerdem sind sie am Strand, schwimmen im Meer, fahren Banana Boat und unternehmen einen Ausflug zu einem Wasserfall.



Für das große Finale des "Shopping Queen"-Geburtstags treffen sich alle Kandidatinnen wie immer bei Kretschmer in Hamburg. Die Siegerin der Jubiläums-"Shopping Queen"-Krone in Antalya erhält – wie immer – 1.000 Euro Preisgeld. (pm/cw)