Jugendnetzwerk Lambda sucht Projektreferent*in App-Entwicklung (m/w/d/k.A.)

Heute, 10:53h, noch kein Kommentar

Das Jugendnetzwerk Lambda e. V. sucht zum 01.02.2022:



Projektreferent*in App-Entwicklung (m/w/d/k.A.) für 20 h/Woche



Lambda Bund ist ein bundesweiter Verein für queere Jugendliche und queere Jugendarbeit. Hier setzen sich junge Queers für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation ein: für mehr Freiräume, mehr Möglichkeiten, mehr gesellschaftliche Teilhabe, mehr Vernetzung und Austausch. Dies findet in verschiedenen Projekten überwiegend ehrenamtlich statt.



Die Stelle "Projektreferent*in Digitales Beratungsteam" wird für das Projekt "Qwir für dich!" ausgeschrieben. Ziel dieses Projekts ist es, unser Beratungsangebot In&Out zu stärken und auszubauen. Bei In&Out beraten Jugendliche und junge Erwachsene, die selbst lesbisch, schwul, bisexuell, trans*geschlechtlich oder queer leben, ehrenamtlich andere junge Menschen. Auch Eltern oder Fachkräfte können sich an In&Out wenden. Die Beratungen sind anonym und kostenlos und erfolgen per E-Mail, Chat oder am Telefon.



Das Projekt "Qwir für dich!" wird auf das erprobte und anerkannte Konzept von In&Out aufbauen, das seit vielen Jahren junge Ehrenamtliche empowert, fördert und qualifiziert. "Qwir für dich!" soll das Berliner Beratungsteam bei der Bewältigung der massiv gestiegenen Beratungsanfragen durch eine deutschlandweite Beteiligung junger Peer-Berater*innen in einem digitalen Beratungsteam entlasten und ergänzen.



Aufgaben:

• Recherche und Evaluation, ob existierende App-Angebote adaptierbar sind oder die Entwicklung einer eigenen Beratungs-App sinnvoller erscheint

• Entwicklung bzw. Adaption und Implementation einer Beratungs-App für das peer-basierte und queere Jugendberatungsangebot In&Out

• Sicherstellung, dass die App sowohl den Ratsuchenden als auch den Peer-Berater*innen leicht erschließbar ist

• Die App soll den Ratsuchenden ermöglichen, dass sie an einem Ort niedrigschwellig zwischen synchroner (Chat und ggf. auch visueller) und asynchroner ("E-Mail") Beratung wählen und dort auch ein FAQ, ein Glossar sowie Karten mit örtlichen Jugendgruppen und Beratungsangeboten finden können.

• Unterstützung beim (vor allem technischen) Aufbau eines deutschlandweiten digitalen Beratungsteams

• Bundesweite Netzwerkarbeit mit Akteur*innen queerer Beratungsangebote



Wir erwarten:

• Geeignete Qualifikation zur Entwicklung bzw. Adaption und Implementation einer Beratungs-App (Android, iOS und Tablet)

• Erfahrungen in und besonderes Interesse an der queeren Beratungsarbeit und in der Gestaltung von Beratungsangeboten

• Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen von LSBTIQ* Jugendlichen und jungen Erwachsenen

• Bereitschaft zu partizipativer, machtkritischer Arbeitsweise mit den Ehrenamtlichen

• Kommunikative Kompetenzen und eine selbstständige Arbeitsweise

• Bereitschaft, auch an Wochenenden und in den Abendstunden zu arbeiten (um Abstimmungsprozesse mit dem ehrenamtlichen Beratungsteam und dem ehrenamtlichen Vorstand zu erleichtern)



Wir wünschen:

• Erfahrungen in Projektkoordination und im Freiwilligenmanagement

• Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von Workshops

• Erfahrung in ehrenamtlicher Arbeit



Wir bieten:

• Eine befristete Teilzeitstelle (50%) in einem spannenden, vielseitigen Arbeitsumfeld und in enger Zusammenarbeit mit engagierten Ehren- und Hauptamtlichen. Aufgrund einer zeitlich begrenzten Projektförderung ist die Stelle befristet bis zum 31.12.2022.

• Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD Bund. Der Arbeitsort ist bevorzugt Berlin.

• Möglichkeiten zur Weiterbildung und Weiterentwicklung

• Eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeit, die viel Selbstständigkeit erfordert und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

• Eine flexible Arbeitszeitgestaltung



Wir freuen uns über qualifizierte Bewerber*innen, die Ihre Fähigkeiten bei uns einbringen möchten. Über Bewerbungen von marginalisierten queeren Personen freuen wir uns besonders und laden insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichte, Personen of Color und Schwarze Personen sowie Menschen, die behindert sind_werden ein, sich zu bewerben.



Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail und mit aussagekräftigen Unterlagen (in einer Datei) bis zum 15. Januar 2022 an: !



Für Rückfragen steht unsere Geschäftsführerin Kim Trau unter oder Telefon 0163 1687113 gern zur Verfügung.