Eurogames 2024 in Wien

Die Eurogames gelten als das größte queere Sportturnier Europas und bieten neben Wettkämpfen auch ein kulturelles, politisches und freizeitliches Rahmenprogramm (Bild: eglsf / instagram

Die queeren Spiele Eurogames finden 2024 in Wien statt. Das gab die European Gay & Lesbian Sport Federation am Mittwoch bekannt. Demnach habe sich die online durchgeführte Mitgliedsabstimmung des Dachverbands für die Bewerbung der Sportverbände SV Aufschlag Wien und Kraulquappen Wien entschieden. Sie entstand in Zusammenarbeit mit der österreichischen Hauptstadt, dem Sportministerium und weitere Verbänden und Vereinen.



Wien setzte sich damit gegen Birmingham in Großbritannien als einzigen Bewerber durch. Beide Bewerbungen hätten für die nächste Runde für 2025 hohe Standards gesetzt, so die EGLSF.



Das Großereignis wird seit 1992 (meistens) jährlich in einer anderen europäischen Stadt ausgetragen. Wien folgt auf das schweizerische Bern 2023, während 2022 Nijmwegen in den Niederlanden an der Reihe ist. In diesem Jahr fanden die Spiele zeitgleich zum WorldPride in Kopenhagen statt, während sie im letzten Jahr in Düsseldorf aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten.

Im Juli 2024 erwarte man nun mehrere tausend Sportler*innen in mindestens 27 Sportarten, so das erfolgreiche Wiener Team, darunter mit Bogenschießen, Klettern, Rugby und Tischfußball teils neue für die Veranstaltungsreihe. Zusammen mit dem Sportministerium ist auch eine Menschenrechtskonferenz mit dem Schwerpunkt queeres Osteuropa geplant.



Vienna will host the EuroGames 2024

Der große internationale Bruder der Eurogames, die Gay Games, sollen 2023 mit Corona-Verzögerung in Hongkong stattfinden. 2026 ziehen sie dann ins spanische Valencia – die Bewerbung Münchens konnte sich bei der Vergabe der Spiele vor rund einem Monat nicht durchsetzen (queer.de berichtete). (cw)