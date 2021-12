Diese Nachricht hat uns im Jahr 2021 besonders betroffen gemacht: Der Tod von Ella Nik Bayan

Von Jeja Klein

Wer in Deutschland ein Verfahren nach dem Transsexuellengesetz beginnen möchte, braucht im Regelfall eine begleitende, psychologische Psychotherapie. Wer hier die selbe Gesundheitsversorgung wie andere Kassenpatient*innen genießen möchte, braucht eine Anerkennung als Flüchtling. Wer eine solche Anerkennung, Asyl, haben möchte, muss seine Flucht- und Verfolgungsgründe glaubhaft gegenüber dem Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge darlegen. Und hoffen, dass das Amt zuhört.



Das TSG-Verfahren der Ella Nik Bayan war noch nicht mit einer Namens- und Personenstandsänderung abgeschlossen, als die aus dem Iran stammende Frau sich am 14. September auf dem Berliner Alexanderplatz mit einer brennbaren Flüssigkeit übergoss und anzündete. Das war sechs Jahre nach Beginn von Bayans Asylverfahrens in Sachsen-Anhalt, im Oktober 2015. Sechs Jahre, die unter anderen Umständen ganz anders verlaufen wären – oder anders hätten verlaufen müssen.

Doch für Bayan, die in transgeschlechtlichen Kreisen jetzt vor allem "Ella" heißt, gibt es nicht ein mal eine zahnärztliche Behandlung. Süßkram habe sie gerne gegessen. Das erzählt mir Georg Matzel, ein Freund und Unterstützer Ellas, als ich ihn Anfang Oktober in Berlin-Schöneberg treffe.



Der Zahnarzt, den Ella wohl wegen ihrer Vorliebe für Süßigkeiten besuchen musste, habe nicht bohren dürfen. Beziehungsweise: Er hätte es von niemandem bezahlt bekommen. Als Alternative habe er Ella angeboten, den Zahn zu ziehen. Umsonst. Matzels Trauer, seine Schockierung über den grausamen Tod, aber auch über die Demütigungen, die Ella über Jahre in Deutschland über sich ergehen lassen musste, sind beinahe mit Händen zu greifen.



Er erzählt, wie Ella auf ihren Asylbescheid habe warten müssen. Wie ihre Transgeschlechtlichkeit in der irgendwann eingeflatterten Ablehnung nicht ein mal erwähnt worden sei. Wie Ella im langen Prozess der Anfechtung des falschen Bescheids auf ihr Leben warten musste. Oder wie zynisch und transphob auf dem Jobcenter mit ihr umgegangen wurde, als sie mit einem Ergänzungsausweis der Deutschen Gesellschaft für Transidentät und Intersexualität nur eine winzige Selbstverständlichkeit wollte. Mit ihrem richtigen Namen, im richtigen Geschlecht angesprochen werden.



Erst Ende 2018 ist Ellas Status als Flüchtling in Deutschland anerkannt worden. Der Behördenkrieg mit den Bestimmungen des Transsexuellengesetzes und mit der Krankenkasse hatte da noch nicht ein mal begonnen. Sein Ende hat sie nicht erlebt.

Aktiv für Magdeburger Geflüchtete

Dabei ist Ella für ihr Umfeld in Magdeburg schon lange Ella. Eine freundliche, umgängliche, lustige und vor allem hilfsbereite Frau, die andere darin unterstützte, Deutsch zu lernen. Die übersetzte. Die schon vier Sprachen beherrschte, selber rasche Fortschritte in der deutschen Sprache machte. Die die Rainbow Connection, einen Treff für queere Geflüchtete in Magdeburg, von Anfang an mit aufgebaut und mit ihrer Wärme geprägt hat. Die für ein Filmprojekt von Student*innen vor die Kamera tat und aus ihrem Leben erzählte: gefühlvoll, leise, auch traurig, aber hoffnungsvoll.



Eine Mitarbeiterin des Sprachcafès, in dem Ella schnell nach ihrer Ankunft aktiv wurde, beschreibt die Begegnung mit ihr im Video. Vor ihrem Coming-out sei Ella ruhig gewesen, introvertiert, habe aber stets gelächelt. Manchmal auch mit Traurigkeit in den Augen. Aber gelächelt.



Doch die Entwicklung schließlich sei großartig, Wahnsinn gewesen. Selbstsicherer sei sie geworden. Und wenn sie dann gelacht habe, dann wirklich: Auch die Augen.



Als das Video nach Ellas Tod wiederentdeckt, geteilt und weiterverbreitet wird, sehen und hören viele, die von der Selbstverbrennung berührt und geschockt sind, die Tote zum ersten mal. Ihr Eindruck ist geblieben. Auch mir geht es so.



| Direktlink | Obwohl der Film Ellas Deadname nennt und problematische Äußerungen über trans Menschen enthält, hat er Vielen den Menschen Ella Nik Bayan näher gebracht

Am 15. September mussten wir den bereits tags zuvor eingetretenen Tod von Ella Nik Bayan vermelden (queer.de berichtete).



Rest in Power, Ella.

Kreisen deine Gedanken darum, dir das Leben zu nehmen?



Sprich mit anderen darüber.

Freund*innen oder Verwandte könnten gute Ansprechpartner*innen sein.



Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar.

Die Telefonnummern lauten: 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222.