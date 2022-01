"Trans" ist jetzt auch ein Adjektiv im Duden

Heute, 16:11h, noch kein Kommentar

Bei queer.de nutzen wir seit ein paar Jahren trans grundsätzlich als Adjektiv – das Wort löste damit längere Worte wie transgeschlechtlich, transsexuell oder transgender ab. Vor Weihnachten hat auch der Duden die Bezeichnung in sein Online-Wörterbuch aufgenommen – laut der Nachrichtenagentur epd eines von 500 neuen Begriffen. Zu den Neuzugängen zählen neben Begriffen im Zusammenhang mit der Corona-Krise ("boostern", "Long Covid") auch das "N-Wort" ("verhüllendes" Wort für eine "stark diskriminierende Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe") oder "woke" ("in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen [...] Diskriminierung", "auch abwertend"). Diese Begriffe werden dann auch in der neuen gedruckten Fassung aufgenommen.



Das Wort "trans" wird vom Duden bislang als "Jargon"-Begriff aufgeführt. Damit seien laut Duden Worte gemeint, "die in bestimmten, etwa durch Milieu oder Beruf geprägten Kreisen verwendet werden". In der Grammatik wird das Wort als "indeklinables Adjektiv" eingestuft – es wird also nicht gebeugt. Weitere Beispiele für indeklinable Eigenschaftswörter sind andere aus Fremdsprachen entlehnte Begriffe wie extra, gratis, high oder cringe, das Jugendwort des abgelaufenen Jahres. Auch Ortsbezeichnungen (Kölner [Dom], Württemberger [Wein], Berliner [Schnauze]) können als indeklinable Adjektive verwendet werden.



Jetzt hat es also auch der Duden bestätigt: trans ist ein Adjektiv. Ich hoffe, damit bleiben mir diese nervigen und ewig gleichen Diskussionen darüber ab sofort endlich erspart, juchu! https://t.co/PVGyneRHxq Linus Giese (@buzzaldrinsblog) December 20, 2021 Twitter / buzzaldrinsblog

Mit den neu aufgenommenen Wörtern will das wichtigste deutsche Wörterbuch die Veränderung der Sprache widerspiegeln. 2021 sei dabei ein besonders sprachbewegtes Jahr gewesen, teilte der Duden mit. So habe es ein Viertel mehr Neueinträge gegeben als in einem Durchschnittsjahr. 2020 waren bereits als neue Worte "transgender", "inklusiv" und "genderneutral" aufgenommen worden (queer.de berichtete). Bereits seit 2017 ist das Wort "queer" Teil des Dudens (queer.de berichtete).

Vor knapp einem Jahr sorgte der Duden wegen einer Reform seines Online-Wörterbuchs für Aufruhr unter jenen, die jegliche Änderungen in der Sprache ablehnen: Der Duden schuf das generische Maskulinum ab und stellte dem Begriff Arzt das Wort Ärztin bei. Das führte reflexartig zum Vorwurf der Gender-Gaga durch die AfD (queer.de berichtete).



Auch in anderen Ländern gibt es stets Aktualisierungen der Wörterbücher. Letzten November sorgte etwa die Einführung eines geschlechtsneutralen dritten Personalpronomen in "Le Robert" für Aufregung. Neben "il" (er) und "elle" (sie) solle auch die Schreibweise "ielle" möglich sein. "Le Robert" hat in Frankreich die selbe Stellung, die der Duden in Deutschland hat. Nach Kritik verteidigte der Verlag den Neueintrag und erklärte, man bilde lediglich die Entwicklung der französischen Sprache ab, ohne diese zu kommentieren. (dk)