Lehmann wird erster Queer-Beauftragter der Bundesregierung

Heute, 13:50h,

Die Bundesregierung hat am Mittwoch den Grünenpolitiker Sven Lehmann zum Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ernannt. Das Amt hat die Ampel-Koalition neu geschaffen. Bislang gibt es bereits mehrere Dutzend Beauftragte der Bundesregierung, darunter etwa eine Migrationsbeauftragte, einen Energiebeauftragten oder einen Tourismusbeauftragten.



"Das neu geschaffene Amt des Queer-Beauftragten zeigt, wie wichtig der Bundesregierung die Akzeptanz von Vielfalt ist", erklärte Lehmann als Reaktion auf seine Berufung. Ziel der Ampel-Koalition sei es, dass jeder Mensch frei, sicher und gleichberechtigt leben können solle. "Die neue Bundesregierung wird ausgehend vom Leitgedanken der Selbstbestimmung eine progressive Queerpolitik betreiben und auch die Familienpolitik an der gesellschaftlichen Realität unterschiedlicher Familienformen ausrichten", so der 42-jährige Kölner.



Lehmann forderte daher eine "breit angelegte Strategie zur Bekämpfung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit". Der offen schwule Politiker erklärte weiter: "Deutschland soll zum Vorreiter beim Kampf gegen Diskriminierung werden."

Aufgabe ist insbesondere Umsetzung des Nationalen Aktionsplans

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung soll mit den beteiligten Bundesministerien bei Vorhaben der LGBTI-Politik zusammenwirken. Er solle insbesondere die Erstellung und Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für die Akzeptanz und den Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit koordinieren. Der Aktionsplan war im Koalitionsvertrag – neben mehreren anderen queeren Projekten – von SPD, Grünen und FDP vereinbart worden (queer.de berichtete).



Sven Lehmann ist seit 1999 Mitglied der Grünen und seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. In der letzten Legislaturperiode war er Sprecher für Sozial- und Queerpolitik der Ökofraktion. Seit Dezember 2021 ist er Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das von Anne Spiegel geleitet wird (queer.de berichtete). (dk)