Die Schwulenberatung Berlin sucht ab sofort in Voll- oder Teilzeit (30-39 Stunden/Woche)



Hauswirtschaftskraft im Facility Services .



Die Schwulenberatung Berlin bietet an unterschiedlichen Standorten in Berlin Beratung und Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen, der Einsatz findet deswegen an wechselnden Orten statt.



Aufgaben

• Allgemeine hauswirtschaftliche Tätigkeiten

• Vor- und Nachbereiten der Räume bei öffentlichen Veranstaltungen, offenen Angeboten und bei Gruppensitzungen für Klient*innen

• Vor- und Nachbereiten der Getränkeversorgung für Klient*innen in der Beratung und den offenen, niedrigschwelligen Angeboten

• Melden von Schäden an Mobiliar und an den Räumen,

• Nach Rücksprache Durchführung von anfallenden kleineren Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten

• Gewährleistung der Ordnung und Sauberkeit der Grundstücke und Gebäude

• Unterstützung bei Umzügen von Klient*innen mit psychischer Beeinträchtigung oder Pflegebedarf

• Botendienste zwischen den Standorten

• Teilnahme an Teamsitzungen und an Fortbildungen



Wir erwarten:

• Ausbildung und/oder Erfahrung im Bereich der Hauswirtschaft oder vergleichbar

• Grundkenntnisse in den Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz

• Möglichst Erfahrung im Facility Management

• Führerschein Klasse B zwingend erforderlich

• Zuverlässige und selbständige Arbeitsweise

• Hohe Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit

• Eigenverantwortliches Erkennen und Handeln nach o.g. Aufgaben

• Kenntnisse und Akzeptanz von LSBTI*-Lebensweisen



Bewerbungen bitte bis zum 22. Januar 2022



oder per Post an

Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstr. 59/60

10629 Berlin